Có gì trên Porsche 911 GT3 RS giá gần 22 tỷ đồng

  • Thứ năm, 26/3/2026 15:46 (GMT+7)
Gói trang bị bổ sung hơn 4 tỷ đồng đưa giá bán của chiếc Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới tại Việt Nam tiến gần mức 22 tỷ đồng.

Porsche 911 thế hệ mới ra mắt Việt Nam vào năm ngoái, kèm thông tin sẽ nhận đặt hàng những phiên bản đặc biệt. Đã có những chiếc 911 GT3 RS được bàn giao cho khách hàng Việt Nam. Trong bài là một chiếc Porsche 911 GT3 RS thế hệ 992.1 được bổ sung gói trang bị, đưa giá bán lên thành 21,76 tỷ đồng.
Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới sở hữu ngoại hình được đánh giá cao nhờ lấy cảm hứng từ loạt xe đua 911 GT3 R hay 911 RSR. Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.572 x 2.027 x 1.322 mm, khối lượng bản thân 1.450 kg.
Porsche 911 GT3 RS sở hữu thiết kế thân rộng, nhiều đường nét cắt xẻ.
Cụm đèn chiếu sáng chính của xe sử dụng công nghệ LED ma trận tối màu.
Tại khu vực thường bố trí khoang hành lý, Porsche 911 GT3 RS được trang bị 2 khe thoát gió chuyên dụng trên nắp ca-pô, với mục đích tối ưu tính khí động học và khả năng làm mát. Logo kim loại được thay bằng decal dán để giảm khối lượng xe.
Porsche 911 GT3 RS được trang bị mâm rèn hợp kim nhôm, kích thước 20 inch phía trước và 21 inch phía sau. Tùy chọn sơn màu đỏ Pyro Red cho bộ mâm có giá hơn 40 triệu đồng.
Cận cảnh phần đuôi xe và dải đèn hậu dạng LED của Porsche 911 GT3 RS.
Điểm nhấn đáng chú ý trên Porsche 911 GT3 RS là hệ thống cánh gió điều khiển điện, có thiết kế tương tự công nghệ DRS của những dòng xe đua F1.
Hệ thống cánh gió này giúp điều chỉnh lực ép xuống mặt đường tùy theo nhu cầu hay khả năng vận hành thực tế của xe. Đây cũng là lần đầu tiên cánh gió được thiết kế ở vị trí cao hơn mui xe 911 GT3 RS.
Gói thiết kế thể thao kiểu Weissach bổ sung thêm nhiều chi tiết ngoại thất bằng sợi carbon trần, lẫy chuyển số magnesium... Chiếc Porsche 911 GT3 RS cũng có thêm decal chữ Weissach và logo GT3 RS màu đỏ bên hông xe.
Vô lăng của Porsche 911 GT3 RS được bổ sung thêm các phím xoay, cho phép người lái điều chỉnh các thuộc tính vận hành gồm chế độ lái, hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát độ bám, hệ thống treo...
Xe trang bị ghế đua bucket seat với gói nội thất da Race-Tex Weissach màu đen, chỉ đỏ. Chiếc Porsche 911 GT3 RS trong bài không được trang bị khung chống lật làm từ carbon.
Cận cảnh bệ bước chân carbon với logo tên xe phát sáng, cùng với logo GT3 RS nằm ngay dưới cần số.
Porsche 911 GT3 RS thế hệ mới vẫn sử dụng động cơ boxer 6 xy-lanh hút khí tự nhiên dung tích 4.0L, cho công suất đầu ra tối đa 525 mã lực, mô-men xoắn cực đại 465 Nm.
Kết hợp với hộp số PDK 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau, Porsche 911 GT3 RS thế hệ 992.1 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 3,2 giây, tốc độ tối đa 296 km/h.
Gói thiết kế khí động học giúp Porsche 911 GT3 RS tạo ra lực ép 409 kg xuống mặt đường ở tốc độ 200 km/h, tăng lên thành 860 kg khi xe chạy ở tốc độ 285 km/h.
Tại Việt Nam, giá bán của Porsche 911 GT3 RS niêm yết khởi điểm 17,69 tỷ đồng. Tùy vào nhu cầu tùy biến cá nhân của khách hàng, giá xe có thể tăng cao hơn, chẳng hạn đạt mức 21,76 tỷ đồng như trong bài.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

16:47 10/3/2026

Phúc Hậu

