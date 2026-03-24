Ngắm Porsche Cayenne điện xuất hiện tại Thái Lan, có thể về Việt Nam

  • Thứ ba, 24/3/2026 10:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

"Vedette" của gian hàng Porsche tại triển lãm Bangkok Motorshow năm nay không phải là một chiếc siêu xe 718 hay 911, mà là một mẫu SUV - Cayenne thuần điện.

Porsche, Porsche Cayenne anh 1

Tháng 11/2025, Porsche chính thức giới thiệu toàn cầu bản thuần điện của mẫu SUV cỡ lớn Cayenne. Và đến năm nay, chiếc Cayenne EV đã lần đầu tiên đến Đông Nam Á, được trưng bày tại Bangkok Motorshow 2026.

Porsche, Porsche Cayenne anh 2

Xe được bán với 2 phiên bản, mẫu xe trên ảnh là bản Turbo cao cấp nhất trị giá 109.000 USD. Theo thông tin từ Porsche, Cayenne điện không chỉ đơn thuần là bản điều chỉnh hệ truyền động, mà còn là một mẫu xe mới được phát triển trên một nền tảng khung gầm khác với bản chạy xăng.

Porsche, Porsche Cayenne anh 3Porsche, Porsche Cayenne anh 4

Ngôn ngữ thiết kế kiểu "bầu bĩnh" của Macan hay Cayenne xăng vẫn xuất hiện ở bản thuần điện. Ở đầu xe , cụm đèn Matrix LED được thiết kế mảnh và sắc nét, tích hợp toàn bộ chức năng vào một module. Đuôi xe có dải đèn hậu dạng LED chạy ngang, đi kèm hiệu ứng động, tích hợp logo thương hiệu 3 chiều phát sáng.
Porsche, Porsche Cayenne anh 5

Xe được bán với nhiều tùy chọn mâm, kích thước từ 20 đến 22 inch. Khách hàng có thể lựa chọn giữa 13 màu sơn tiêu chuẩn và 9 kiểu thiết kế ốp mâm từ hệ thống cá nhân hóa Porsche Exclusive Manufaktur.

Porsche, Porsche Cayenne anh 6

Mẫu xe trưng bày tại triển lãm không được giới thiệu thiết kế nội thất. Tuy nhiên trước đó hãng cũng từng cho biết Cayenne điện sẽ sở hữu không gian cabin hiện đại với đồng hồ taplo kỹ thuật số OLED 14,25 inch, màn hình trung tâm cảm ứng mở rộng cong và tùy chọn màn dành cho ghế phụ 14,9 inch.
Porsche, Porsche Cayenne anh 7

Yên ngựa vẫn có chỗ sạc không dây và các phím vật lý. Theo Porsche, các nút vật lý trên xe giúp người lái có điểm chạm, điểm tiếp xúc thật mà không dựa hoàn toàn vào cảm ứng.

Porsche, Porsche Cayenne anh 8

Porsche Cayenne Electric được trang bị 2 động cơ điện tại cầu trước và sau, sản sinh công suất 408 mã lực. Với chế độ Launch Control, công suất tối đa lên đến 442 mã lực và mô-men xoắn cực đại 835 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 230 km/h.
Porsche, Porsche Cayenne anh 9Porsche, Porsche Cayenne anh 10

Nhiều khả năng sau khi xuất hiện tại Thái Lan, mẫu SUV này cũng nhanh chóng được ra mắt tại Việt Nam. Hiện, dải sản phẩm thuần điện của Porsche tại Việt Nam đã có 2 đại diện là Taycan và Macan. Vì vậy, khả năng hãng xe Đức bổ sung tùy chọn cỡ lớn chạy điện này là hoàn toàn có thể xảy ra.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Đan Thanh

ảnh: Đăng Thành

Porsche Porsche Cayenne Bangkok Motorshow SUV

