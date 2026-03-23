Hyundai Stargazer 2026 bản 'chạy Grab' xuất hiện tại Bangkok Motorshow

  • Thứ hai, 23/3/2026 15:49 (GMT+7)
Phiên bản tiêu chuẩn của Hyundai Stargazer, thường được nhiều người chọn làm xe dịch vụ vừa trải qua đợt nâng cấp và được trưng bày tại triển lãm Bangkok Motorshow, dự kiến sớm có mặt ở Việt Nam trong tháng sau.

Hyundai, Hyundai Stargazer anh 1

Hyundai vừa trưng bày mẫu MPV 7 chỗ ăn khách của hãng tại Bangkok Motorshow 2026. Đây cũng chính là mẫu xe từng được bắt gặp tại trung tâm khí thải Việt Nam. Bản trên ảnh là tùy chọn giá rẻ nhất mang tên Trend 6 IVT tại Thái, hay còn được gọi là Stargazer 1.5L Tiêu chuẩn.

Hyundai, Hyundai Stargazer anh 2Hyundai, Hyundai Stargazer anh 3

Đầu xe mang cảm giác vuông vức và SUV hóa rõ rệt hơn bản hiện hành. Lưới tản nhiệt được gia tăng kích thước, họa tiết khối với cụm đèn LED mới.

Hyundai, Hyundai Stargazer anh 4

Phiên bản tiêu chuẩn vẫn là mâm nhôm đa chấu với kích thước 16 inch. So với các bản cao hơn, kích thước mâm ở bản tiêu chuẩn bé hơn.

Hyundai, Hyundai Stargazer anh 5

Cụm đèn đuôi xe cũng được làm mới, tên xe đặt ở trung tâm của cửa hậu và cản sau nay được tinh chỉnh, hài hòa hơn với thiết kế ở phần đầu.

Hyundai, Hyundai Stargazer anh 6

Cốp xe rộng rãi với dung tích không thay đổi so với bản hiện hành.

Hyundai, Hyundai Stargazer anh 7

So với bản từng được giới thiệu, phần táp lô của mẫu xe tại Tiêu chuẩn ở Thái Lan cũng có đôi chút khác biệt. Cần số ở bệ trung tâm được giữ lại, nhưng có chút tinh chỉnh ở bảng táp lô.

Hyundai, Hyundai Stargazer anh 8Hyundai, Hyundai Stargazer anh 9Hyundai, Hyundai Stargazer anh 10Hyundai, Hyundai Stargazer anh 11

So với mẫu xe hiện hành, đồng hồ hiển thị thông tin sau vô lăng nay đã to hơn, nối liền màn hình trung tâm, cửa gió điều hòa cũng như dãy phím vật lý điều chỉnh chức năng cũng được chuyển sang dạng nút vặn. Các lỗ cắm sạc, kết nối điện thoại đều được dời lên trên.

Hyundai, Hyundai Stargazer anh 12Hyundai, Hyundai Stargazer anh 13

Hàng 2 của bản tiêu chuẩn được dùng ghế bọc nỉ, ở giữa có một cổng gió tương tự bản tại Việt Nam.

Hyundai, Hyundai Stargazer anh 14

Hyundai Stargazer 2026 vẫn được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Đi kèm khối động cơ là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp iVT.
Hyundai, Hyundai Stargazer anh 15

Tại Thái Lan, giá của Hyundai Stargazer ở mức khởi điểm 719.000 Baht. Giá bán chính thức của mẫu MPV này tại Việt Nam vẫn chưa được công bố.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Đan Thanh

ảnh: Đăng Thành

