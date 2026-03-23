Hyundai Stargazer 2026 bản 'chạy Grab' xuất hiện tại Bangkok Motorshow

|
Hyundai vừa trưng bày mẫu MPV 7 chỗ ăn khách của hãng tại Bangkok Motorshow 2026. Đây cũng chính là mẫu xe từng được bắt gặp tại trung tâm khí thải Việt Nam. Bản trên ảnh là tùy chọn giá rẻ nhất mang tên Trend 6 IVT tại Thái, hay còn được gọi là Stargazer 1.5L Tiêu chuẩn.
|
Đầu xe mang cảm giác vuông vức và SUV hóa rõ rệt hơn bản hiện hành. Lưới tản nhiệt được gia tăng kích thước, họa tiết khối với cụm đèn LED mới.
|
Phiên bản tiêu chuẩn vẫn là mâm nhôm đa chấu với kích thước 16 inch. So với các bản cao hơn, kích thước mâm ở bản tiêu chuẩn bé hơn.
|
Cụm đèn đuôi xe cũng được làm mới, tên xe đặt ở trung tâm của cửa hậu và cản sau nay được tinh chỉnh, hài hòa hơn với thiết kế ở phần đầu.
|
Cốp xe rộng rãi với dung tích không thay đổi so với bản hiện hành.
|
So với bản từng được giới thiệu, phần táp lô của mẫu xe tại Tiêu chuẩn ở Thái Lan cũng có đôi chút khác biệt. Cần số ở bệ trung tâm được giữ lại, nhưng có chút tinh chỉnh ở bảng táp lô.
|
So với mẫu xe hiện hành, đồng hồ hiển thị thông tin sau vô lăng nay đã to hơn, nối liền màn hình trung tâm, cửa gió điều hòa cũng như dãy phím vật lý điều chỉnh chức năng cũng được chuyển sang dạng nút vặn. Các lỗ cắm sạc, kết nối điện thoại đều được dời lên trên.
|
Hàng 2 của bản tiêu chuẩn được dùng ghế bọc nỉ, ở giữa có một cổng gió tương tự bản tại Việt Nam.
|
Hyundai Stargazer 2026 vẫn được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Đi kèm khối động cơ là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp iVT.
|
Tại Thái Lan, giá của Hyundai Stargazer ở mức khởi điểm 719.000 Baht. Giá bán chính thức của mẫu MPV này tại Việt Nam vẫn chưa được công bố.
