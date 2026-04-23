Hyundai Ioniq 3 - SUV thuần điện nhỏ gọn, sạc 1 lần đi gần 500 km

Hyundai Motor chính thức ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ Ioniq 3 hoàn toàn mới mang cấu hình hatchback nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu của những khách hàng tại châu Âu.
Tại thời điểm ra mắt, Hyundai Ioniq 3 được giới thiệu với 2 phong cách tiêu chuẩn và thể thao N Line, với những thay đổi ở thiết kế khí động học, màu sơn, kích thước mâm...
Xe có kích thước 4.155 x 1.800 x 1.505 mm, trục cơ sở đạt 2.680 mm. Đối với phiên bản thể thao N Line, chiều dài của mẫu EV này lên đến 4.170 mm. Khách hàng có thể lựa chọn giữa 8 màu sơn ngoại thất và nhiều kiểu mâm từ 16 inch đến 19 inch.
Thiết kế "Aero Hatch" giúp chỉ số cản gió đạt 0,263. Cụm đèn hậu được thiết kế dạng pixel đặc trưng, kết hợp đèn trang trí 4 chấm, vốn đại diện cho ký tự H theo mã Morse.
Nội thất Hyundai Ioniq 3 tối giản với bảng đồng hồ cỡ nhỏ đặt trên taplo, các nút vật lý kết hợp cùng màn hình trung tâm 12.9 inch hoặc tùy chọn có kích thước 14.6 inch.
Lấy cảm hứng từ thiết kế nội thất của Italy vào những năm 1970, ghế ngồi được chế tạo từ những vật liệu tái chế với 4 phối màu khác nhau, bao gồm gói trang trí N Line.
Xe có cấu hình 5 chỗ, cho phép 3 người lớn có thể ngồi thoải mái ngay tại hàng ghế sau. Nhờ thiết kế sàn phẳng, người ngồi giữa không bị cấn chân ở giữa.
Đặc biệt, hãng bổ sung "Megabox" nằm bên dưới sàn khoang hành lý có thể tích 119 L. Kết hợp cùng khoang hành lý 332 L, người dùng có thể sử dụng không gian tối đa 441 L.
Triết lý thiết kế "Art of Steel" của thương hiệu được sử dụng như một 'easter egg' nhỏ được trang trí ở mặt bên bảng taplo, vốn lấy cảm hứng từ áp lực nguyên bản và tính thuần khiết trong quá trình sản xuất thép.
Hyundai Ioniq 3 được trang bị 1 động cơ điện đặt tại cầu trước, sản sinh hiệu suất 147 mã lực/250 Nm cho bản tiêu chuẩn, nhưng giảm còn 135 mã lực cho bản Long Range.
Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h của 2 phiên bản lần lượt là 9 giây và 9,6 giây, trước khi đạt tới tốc độ tối đa giới hạn ở 170 km/h. Quãng đường di chuyển tối đa mà hãng công bố lần lượt là 344 km và 496 km.
Dựa trên nền tảng E-GMP, dung lượng pin của bản tiêu chuẩn đạt 42,2 kWh, trong khi bản Long Range có thông số lên đến 61 kWh. Thời gian sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong vòng 29 - 30 phút.
Xe được trang bị gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense với loạt tính năng hiện đại như Highway Driving Assist 2, hỗ trợ đỗ xe từ xa và camera quan sát điểm mù, giúp tăng an toàn và giảm tải cho người lái trong quá trình vận hành.
Hyundai Ioniq 3 được sản xuất tại nhà máy İzmit (Thổ Nhĩ Kỳ). Mẫu xe này có mức giá từ 25.000 bảng (khoảng 33.800 USD), chủ yếu phân phối tại các nước châu Âu trước khi mở rộng sang các thị trường trọng điểm khác.
