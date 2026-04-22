Tesla 'nội địa hóa' AI dành cho thị trường Trung Quốc

Tesla đẩy mạnh chức năng trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc khi đăng ký trợ lý giọng nói tạo sinh ở Thượng Hải, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ với các hãng xe nội địa ngày càng gay gắt.

Hãng xe Mỹ Tesla vừa đăng ký tính năng trợ lý giọng nói sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh với cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc tại Thượng Hải, theo thông báo từ chính quyền địa phương.

Tính năng trợ lý giọng nói nằm trong tổng số 158 chức năng và ứng dụng ứng dụng AI đã hoàn tất thủ tục đăng ký tại Thượng Hải. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm siết chặt quản lý đối với các công nghệ đang phát triển nhanh chóng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tesla đang tìm cách bảo vệ thị phần tại Trung Quốc, thị trường ôtô lớn nhất thế giới. Tại đây, tính năng hỗ trợ lái nâng cao Full Self-Driving (FSD) của hãng vẫn chưa được cấp phép triển khai rộng rãi.

Nội địa hóa các tính năng là một trong những ưu tiên hàng đầu của thương hiệu này tại Trung Quốc, vốn đang bị cạnh tranh quyết liệt với các hãng xe nội địa.

Trong khi đó, các hãng xe điện nội địa Trung Quốc đang tăng tốc tích hợp hàng loạt tính năng AI để thu hút nhóm khách hàng am hiểu công nghệ. Điều này tạo áp lực cạnh tranh ngày càng lớn lên Tesla.

Vào năm ngoái, Tesla cũng có kế hoạch tích hợp các hệ thống điều khiển giọng nói AI của DeepSeek và ByteDance (thông qua chatbot Doubao) vào các mẫu xe tại Trung Quốc. Mục tiêu là cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng sức cạnh tranh với các đối thủ nội địa.

Việc đăng ký thành công trợ lý giọng nói AI tại Thượng Hải được xem là bước đi quan trọng của Tesla trong việc thích nghi với môi trường pháp lý tại Trung Quốc, đồng thời củng cố vị thế trong cuộc đua công nghệ đang ngày càng khốc liệt trong ngành xe điện. Theo một số nguồn tin, thương hiệu xe điện này cũng có kế hoạch ra mắt một dòng sản phẩm giá rẻ dành riêng cho quốc gia tỷ dân trong tương lai.