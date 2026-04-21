Ford Mustang GTD Competition lập kỷ lục mới tại Nurburgring

Ra mắt vào năm 2023, Ford Mustang GTD thừa hưởng các công nghệ từ các mẫu xe đua Mustang GT3 , bao gồm gói ngoại thất khí động học và hiệu năng vận hành mạnh mẽ.

Mới đây, đội ngũ Ford Racing và Multimatic đã công bố thành tích mới tại trường đua Nurburgring - bản nâng cấp Ford Mustang GTD Competition đã hoàn thành đường chạy 20,832 km trong 6 phút 40,835 giây bởi tay đua Dirk Müller.

Do đó, Ford hiện nắm giữ 2 vị trí đầu tiên trong bảng thành tích các mẫu xe Mỹ tại " Địa Ngục Xanh ". Trước đó, siêu xe đua Ford GT Mk IV đã đạt thành tích 6 phút 15,977 giây.

Ford Mustang GTD Competition cũng xếp vị trí thứ 6 trong phân hạng xe tiền sản xuất (Pre-Production/Prototype). Hãng xe Mỹ cũng có kế hoạch sản xuất thương mại siêu phẩm này với số lượng giới hạn trong tương lai.

So với Mustang GTD tiêu chuẩn, Ford Mustang GTD Competition vẫn được trang bị động cơ V8 supercharged 5.2L, tuy nhiên công suất được đẩy mạnh hơn mức 826 mã lực.

Thành tích này được cải thiện nhờ việc tinh chỉnh cánh gió DRS cỡ lớn, đồng thời bổ sung cánh gió phụ cản trước và đĩa sợi carbon cho bánh sau, giúp tăng tổng lực ép xuống mà không làm giảm hiệu quả hoặc sự cân bằng khí động học.

Khối lượng xe cũng được tối ưu nhờ bộ mâm magnesium và lốp hiệu năng cao mới, ghế đua bucket seat bằng sợi carbon, thanh cân bằng trọng lượng nhẹ...

Trường đua Nurburgring không phải là một "chiến địa" lạ lẫm với Ford Mustang GTD. Vào ngày 7/8/2024, tay đua Dirk Müller đã hoàn thành vòng chạy trong 6 phút 57,685 giây.

Vào ngày 1/5/2025, anh lại tiếp tục phá kỷ lục của mình với thành tích 6 phút 52,072 giây. Trong cả 2 lần chạy, xe đều sử dụng lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

