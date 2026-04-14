SUV thuần điện Tesla Model B sắp ra mắt?

Một giả thuyết mới cho thấy Tesla có thể đang tái định hình dải sản phẩm theo cụm từ "CYBER", với mảnh ghép bí ẩn Model B có thể là mẫu SUV gia đình hoàn toàn mới.

Một giả thuyết mới đang lan truyền trong cộng đồng người hâm mộ Tesla cho rằng hãng xe điện đến từ Mỹ có thể đang chuẩn bị thay đổi hoàn toàn cách đặt tên sản phẩm, từ "S3XY" quen thuộc sang một dải sản phẩm mới ghép thành chữ "CYBER".

Trong hơn một thập kỷ qua, chiến lược đặt tên "S3XY" đã trở thành biểu tượng của Tesla, với các mẫu xe gồm Model S, Model 3, Model X và Model Y. Tuy nhiên, Model S và Model X đã bị khai tử vào đầu năm nay.

Trong hơn một thập kỷ qua, chiến lược đặt tên "S3XY" đã trở thành biểu tượng của Tesla, với các mẫu xe gồm Model S, Model 3, Model X và Model Y. Tuy nhiên theo giả thuyết mới, dải sản phẩm tương lai có thể được sắp xếp lại thành "CYBER", bao gồm Cybertruck, Model Y, Model B, Model 3 và Roadster.

Điểm còn thiếu trong chuỗi này là Model B, một cái tên chưa từng được xác nhận chính thức nhưng đang thu hút sự chú ý lớn. Giới quan sát cho rằng Model B có thể là dự án mà CEO Elon Musk từng úp mở gần đây khi đề cập đến việc phát triển "một thứ gì đó thú vị hơn minivan".

Hình ảnh đầu tiên về các mẫu concept mang phong cách Cybertruck của Tesla từng được "hé lộ" trong video Master Plan Part IV (Kế hoạch tổng thể phần 4) vào tháng 9/2025, bao gồm một chiếc SUV và một chiếc minivan.

Tesla Model B nhiều khả năng sẽ là một mẫu CyberSUV, sử dụng nền tảng khung exoskeleton bằng thép không gỉ tương tự Cybertruck. Xe được kỳ vọng có cấu hình 3 hàng ghế, hướng đến nhóm khách hàng gia đình. Đây là phân khúc mà Tesla hiện chưa thực sự khai thác sau khi Model X dần mờ nhạt trong danh mục sản phẩm.

Dù chưa có bất kỳ thông số kỹ thuật hay lộ trình ra mắt chính thức nào, những "manh mối" xoay quanh Model B đang ngày càng nhiều. Tại nhà máy Gigafactory Texas, một chiếc xe bí ẩn được phát hiện với kích thước và tỷ lệ không trùng khớp với bất kỳ mẫu Tesla hiện tại nào.

Một người dùng trên X đã tung hình ảnh khung sườn của một mẫu xe không xác định tại nhà máy Gigafactory Texas, vốn không hề giống với bất kỳ sản phẩm thương mại nào mà hãng đang phân phối.

Bên cạnh đó, phản hồi "Noted" (đã ghi nhận) của tỷ phú này trước đề xuất về một mẫu xe 3 hàng ghế với 6 cửa, cùng việc ông chia sẻ lại các yêu cầu về xe gia đình từ người dùng, càng làm dấy lên nghi vấn. Vị tỷ phú này còn liên hệ trực tiếp dự án này với xu hướng giảm tỷ lệ sinh, một tín hiệu cho thấy mẫu xe mới có thể được thiết kế xoay quanh nhu cầu của các gia đình đông người.

Hiện tại, tất cả vẫn dừng ở mức đồn đoán và Model B vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, nếu giả thuyết “CYBER” trở thành hiện thực, đây có thể là bước chuyển mình lớn tiếp theo của Tesla, không chỉ về sản phẩm mà còn cả chiến lược thương hiệu trong kỷ nguyên xe điện mới.

Sau những động thái của CEO Elon Musk cùng những hình ảnh từ nhà máy Gigafactory, nhiều tín đồ Tesla đã rất phấn khích và đưa ra nhiều suy đoán khác nhau về mẫu EV hoàn toàn mới mà tỷ phú này đang ấp ủ.

Thương hiệu sẽ chính thức ra mắt phiên bản thương mại của mẫu xe thể thao Tesla Roadster thế hệ thứ hai, vốn đã được hé lộ gần 10 năm qua. Đây sẽ là ký tự "R" trong giả thuyết thú vị trên. Tuy nhiên, sẽ còn rất lâu nữa thì những tín đồ của thương hiệu mới có thể chạm tay vào chiếc Tesla Model B này.