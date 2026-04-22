Các hãng xe Trung Quốc 'lấn sân' phân khúc cao cấp

Các hãng xe Trung Quốc đang tăng tốc tấn công phân khúc cao cấp, dùng công nghệ và giá bán để thách thức trực diện các thương hiệu xe sang Đức ngay trên sân nhà và thị trường toàn cầu.

Tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026 (Beijing Auto Show hay Auto China), các thương hiệu Trung Quốc đã phát đi một thông điệp rõ ràng tới những thương hiệu xe sang truyền thống như Porsche, Mercedes-Benz và BMW: họ đang tiến vào phân khúc sản phẩm cao cấp.

Lời "tuyên chiến" của các hãng xe Trung Quốc trong phân khúc cao cấp

Sau nhiều năm tập trung sản xuất xe điện công nghệ cao với chi phí thấp, các hãng xe Trung Quốc như Geely và Nio đang tung ra loạt mẫu xe cao cấp mới, tích hợp nhiều công nghệ và có giá bán thấp hơn đáng kể so với đối thủ châu Âu.

Zeekr 8X được giới thiệu với mức giá khoảng 46.000 USD tại Trung Quốc. Mức giá này thấp hơn nhiều so với các mẫu xe sang cùng phân khúc đến từ châu Âu như BMW X5 ( 88.000 USD ) hay Porsche Cayenne ( 135.000 USD ).

Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026 dự kiến ra mắt tới 181 mẫu xe và 71 xe ý tưởng. Đây được xem là bước chuyển lớn của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc, vốn trải qua 3 năm cạnh tranh khốc liệt về giá xe điện. Giờ đây, cuộc đua đã chuyển sang "giá trị trên chi phí".

Một ví dụ tiêu biểu là mẫu SUV hybrid cỡ lớn Zeekr 8X vừa ra mắt của Geely. Với giá khởi điểm 45.800 USD , Zeekr 8X rẻ hơn đáng kể so với BMW X5 ( 88.000 USD ) hay Porsche Cayenne (khoảng 135.000 USD ) tại thị trường Trung Quốc, mặc dù sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến như khả năng nâng thân xe khi va chạm bên hông để bảo vệ hành khách, hay tự di chuyển ra khỏi chỗ đỗ chật hẹp khi người dùng ra hiệu...

Thấy gì từ việc các hãng xe Trung Quốc sản xuất xe sang?

Cuộc đua vào phân khúc cao cấp đang khiến các hãng xe Đức gặp thêm khó khăn tại Trung Quốc, thị trường ôtô lớn nhất thế giới. Dữ liệu từ S&P Global Mobility cho thấy doanh số cộng dồn của các hãng xe cao cấp truyền thống tại nước này đã giảm gần 25%, từ 5,1 triệu xe năm 2019 xuống còn 3,85 triệu xe. Trong quý I/2026, Mercedes-Benz, BMW cùng các thương hiệu thuộc tập đoàn Volkswagen như Porsche và Audi đều ghi nhận doanh số sụt giảm.

Trong những năm gần đây, thị phần của các thương hiệu cao cấp đến từ châu Âu như Porsche, Mercedes-Benz, BMW, Audi... dần bị thu hẹp bởi các thương hiệu nội địa Trung Quốc.

Không chỉ trong nước, tham vọng cao cấp hóa cũng khiến cạnh tranh toàn cầu trở nên khốc liệt hơn, khi các tập đoàn đẩy mạnh xuất khẩu sau giai đoạn thị trường nội địa dư thừa nguồn cung. Dù phải đối mặt với thuế nhập khẩu từ Liên minh châu Âu đối với xe điện, các thương hiệu này vẫn giữ được lợi thế giá. Đáng chú ý, xe hybrid và xe động cơ đốt trong không chịu các mức thuế này.

Sự trỗi dậy của xe cao cấp Trung Quốc cũng phản ánh thay đổi trong nhân khẩu học và thị hiếu người tiêu dùng. Độ tuổi trung bình của người mua xe tại quốc gia tỷ dân đã tăng từ 30 lên trên 40, kéo theo nhu cầu đối với các mẫu xe lớn và cao cấp hơn.

Đồng thời, người tiêu dùng ngày càng bị thu hút bởi công nghệ tiên tiến của các hãng xe nội địa. Theo bà Bo Yu từ công ty phân tích thị trường JATO Dynamics, nhóm khách hàng trẻ không còn coi trọng "di sản thương hiệu", vốn là thế mạnh của các hãng xe Đức.

Tuy nhiên, liệu xu hướng này có lan rộng sang những thị trường quốc tế khác hay không?

Chuyên gia Felipe Munoz nhận định rằng điều từng không tưởng cách đây 5 năm: việc người Trung Quốc ưu tiên xe cao cấp nội địa hơn xe Đức nay đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, ông cũng đặt câu hỏi liệu xu hướng này có lan rộng ra ngoài nước này hay không. Ông kết luận: "Tại châu Âu, các thương hiệu xe sang Đức vẫn là chuẩn mực về chất lượng, và điều đó sẽ không dễ thay đổi".