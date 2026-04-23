BMW 7 Series bản nâng cấp giữa vòng đời 2026 có gì mới?

Sau 4 năm ra mắt, BMW 7 Series thế hệ thứ bảy đã bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (LCI). Đặc biệt hơn, mẫu sedan đầu bảng này cũng được thừa hưởng công nghệ Neue Klasse hoàn toàn mới của tập đoàn.
Với lần ra mắt này, mẫu sedan hạng sang này tập trung vào việc tích hợp công nghệ điện hoá, số hoá và các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến trong một nền tảng duy nhất.
Về ngoại hình, BMW trình diễn ngôn ngữ thiết kế mới dạng nguyên khối (monolithic) với những bề mặt tối giản trên 7 Series, vốn sẽ được áp dụng dần cho phân khúc cao cấp.
Vẫn áp dụng cấu hình tách rời, cụm đèn trước gây chú ý với thiết kế tối giản kết hợp chi tiết pha lê, góp phần tạo phong cách hiện đại và dễ nhận diện cho mẫu sedan đầu bảng.
Lưới tản nhiệt đặc trưng dạng quả thận Iconic Glow vẫn có tùy chọn phần viền phát sáng, tuy nhiên các nan trang trí bên trong giờ được đặt theo phương ngang.
Xe có kích thước 5.395 x 1.950 x 1.550 mm, trục cơ sở 3.215 mm. Do đó, xe có chiều dài tổng thể hơn 91 mm so với Mercedes-Benz S-Class phiên bản kéo dài trục cơ sở.
Khách hàng có thể lựa chọn bộ sưu tập mâm xe nguyên bản được tuyển chọn kỹ lưỡng, với kích thước từ 20 inch đến 22 inch cùng nhiều phong cách khác nhau.
Thương hiệu cung cấp nhiều màu sơn, nổi bật với BMW Individual Dual-Finish - tùy chọn 2 tông màu kết hợp công nghệ chế tác tinh xảo, lần đầu tiên xuất hiện trên 7 Series.
Phần đuôi xe của BMW 7 Series mới được tạo hình gọn gàng với các bề mặt phẳng và đường nét rõ ràng, nhấn mạnh phong cách thiết kế hiện đại.
Đặc biệt, cụm đèn hậu sở hữu thiết kế mới với đồ họa sắc nét và kéo dài gần hết bề ngang, góp phần tăng khả năng nhận diện và hoàn thiện tổng thể phía sau.
Nội thất BMW 7 Series mới kết hợp vật liệu cao cấp, thiết kế hiện đại và công nghệ tiên tiến. Thay thế cho bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số truyền thống, thương hiệu đã sử dụng công nghệ BMW Panoramic iDrive kéo dài theo chân kính chắn gió.
Tương tự trên bản concept Vision Neue Klasse, xe được trang bị màn hình trung tâm cảm ứng nằm nghiêng về phía người lái kích thước 17.9 inch, bên cạnh màn hình dành cho ghế phụ kích thước 14.6 inch.
Ghế ngồi được thiết kế công thái học với các tùy chọn như ghế Comfort và Executive Lounge, đi kèm nhiều trang bị tiện nghi như điều hòa 4 vùng, cửa tự động, gương chiếu hậu kỹ thuật số, hệ thống đèn viền nội thất cá nhân hóa...
Đặc biệt, người ngồi tại hàng ghế sau có thể thưởng thức trải nghiệm điện ảnh với màn hình BMW Theatre Screen kích thước 31.3 inch, hệ thống âm thanh cao cấp Bowers & Wilkins với tiêu chuẩn Dolby Atmos.
BMW 7 Series phiên bản nâng cấp giữa vòng đời được trang bị đầy đủ các tùy chọn động cơ như máy xăng, máy dầu, hybrid và thuần điện. Trong đó, BMW 740 xDrive sử dụng động cơ 6 xy-lanh tăng áp 3.0L MHEV, hiệu suất 400 mã lực/580 Nm.
Đi kèm là hộp số 8 cấp tự động Steptronic và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive, cho phép tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 5,1 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 250 km/h.
Bên cạnh đó, hệ thống treo khí nén hai trục thích ứng giúp xe duy trì độ êm ái cao đồng thời cải thiện độ ổn định và khả năng kiểm soát khi vận hành.
BMW còn áp dụng trí tuệ nhân tạo trong việc giám sát lốp xe kỹ thuật số, hệ thống phanh tích hợp và hệ thống kiểm soát độ trượt bánh phản hồi nhanh (gần cơ cấu điều khiển)...
Ngoài ra, BMW 7 Series Protection phiên bản chống đạn sở hữu công nghệ BMW Protection Core giúp chiếc xe đạt chuẩn VR9 và VPAM 10 - mức độ bảo vệ cao nhất.
BMW 7 Series (LCI) sẽ được lắp ráp tại nhà máy BMW Group Plant Dingolfing (Đức) kể từ tháng 7/2026. Đối thủ trực tiếp của mẫu sedan cỡ lớn này là Mercedes-Benz S-Class, vốn cũng vừa ra mắt bản nâng cấp facelift vào đầu năm nay.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.