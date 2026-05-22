Nói không với 'điện hóa', Vision BMW Alpina vẫn sử dụng động cơ V8

|
Tại Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 - nơi quy tụ của giới thượng lưu toàn cầu, BMW tiếp tục giới thiệu một mẫu xe ý tưởng độc đáo khác - chiếc Vision BMW Alpina.
|
Đây là sản phẩm đầu tiên khi BMW Alpina chính thức trở thành một thương hiệu con độc lập dưới tập đoàn BMW, thay vì chỉ là một hãng độ đến từ bên thứ ba (aftermarket).
|
Tiếp nối di sản của thương hiệu, Vision BMW Alpina mang đến phong cách Art Deco cổ điển của những năm 1920 - 1930, nổi bật với cụm đèn pha mỏng, tích hợp trực tiếp với viền trang trí lưới tản nhiệt "mũi cá mập" cỡ lớn phát sáng.
|
Xe mang phong cách coupe với phần mui vuốt đều và cắt đột ngột xuống khoang hành lý theo thiết kế Kamm. Với kích thước 5.200 mm, chiếc xe còn dài hơn BMW 8 Series.
|
Đi kèm là bộ mâm đa chấu đặc trưng của Alpina với kích thước 22 inch ở cầu trước và 23 inch ở cầu sau. Xe sử dụng tay nắm cửa dạng vây cá mập thay vì cơ cấu điều khiển điện.
|
Phần thân sau bề thế với những đường gân nổi, kết hợp với thiết kế đèn hậu tinh giản. Vision BMW Alpina sở hữu cụm ống xả kép, cho thấy xe vẫn sử dụng động cơ đốt trong.
|
Nội thất Vision BMW Alpina lấy cảm hứng từ nền tảng Neue Klasse, bao gồm Panoramic iDrive 43.3 inch tại chân kính lái, màn hình Free-Cut 17.9 inch bổ sung màn hình ghế phụ.
|
Nội thất được bọc da cao cấp lấy từ vùng núi Alps với những đường may Art Deco.Ghế sau được tích hợp khoang chứa rượu và ly pha lê cao cấp thửa riêng bởi Alpina.
|
Vision BMW Alpina vẫn được trang bị động cơ V8, tuy nhiên hãng không nêu thông số chi tiết. Trước đây, chiếc Alpina B8 sử dụng động cơ V8 twin-turbo 4.4L có công suất tối đa 620 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm.
|
BMW Alpina nhấn mạnh đến sự thoải mái thông qua chế độ Comfort+ hoàn toàn mới, tối ưu hiệu năng hơn so với chế độ Comfort mặc định của BMW.
|
Hình ảnh vùng núi Alps cũng xuất hiện tinh tế trên cụm màn hình. Khi người lái thay đổi chế độ, hiệu ứng thị giác của chức năng HUD BMW Panoramic Vision cũng biến đổi theo.
|
Như thường lệ, các mẫu xe ý tưởng của BMW tại Concorso d’Eleganza Villa d’Este sẽ được lấy ý kiến từ khách tham quan. Nếu nhận được nhiều quan tâm, Vision BMW Alpina có thể được đưa vào sản xuất thương mại.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.