BMW M3 Touring 24H - mẫu xe đua 'kỳ lạ' tại 24 Hours of Nurburgring

Vào dịp Cá tháng Tư 2025, hãng xe đến từ Đức đã ra mắt concept BMW M3 Touring GT3 EVO, vốn được nâng cấp từ mẫu wagon hiệu năng cao M3 Touring.
Ý tưởng này đã đến được hơn 1 triệu người dùng và 1,6 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, vốn đã thúc đẩy BMW bật đèn xanh cho dự án này vào tháng 8/2025.
Vào tháng 9/2025, quá trình phát triển chính thức được khởi động. Đến tháng 2/2026, chiếc xe bước vào quá trình kiểm định và bắt đầu chạy thử sau đó 1 tháng.
Trong vòng 16 tuần, BMW M3 Touring 24H được phát triển từ nền tảng mẫu wagon M3 Touring, sử dụng các công nghệ từ mẫu xe đua M4 GT3 EVO và M Hybrid V8.
Những điểm khó khăn khi phát triển mẫu xe đua này đến từ thiết kế Touring khiến tốc độ tối đa bị giảm, lực ép sinh ra từ cánh gió giảm do vị trí gần mui và kính cửa sổ sau, cũng như sự cân bằng khí động học giữa 2 cầu.
BMW M3 Touring 24H có kích thước 5.218 x 2.040 x 1.340 mm, trong khi chiều cao thân xe đạt 1.273 mm. So với M4 GT3 EVO, mẫu wagon này dài hơn khoảng 200 mm và cao hơn khoảng 32 mm tính từ mép trên của cánh gió.
Cánh gió sau được thừa hưởng từ M4 GT3 EVO với thiết kế cổ thiên nga, tuy nhiên được nâng cao hơn 32 mm và dịch chuyển về sau 200 mm, giúp tối ưu lực ép xuống mặt đường.
Trục cơ sở vẫn giữ nguyên 2.917 mm như M4 GT3 EVO, đi kèm mâm 18 inch. Toàn bộ thân vỏ được làm từ chất liệu CFRP (polyme gia cường sợi carbon).
Các chi tiết đều được làm mới như thân xe, trần xe, cửa khoang hành lý... Cửa hàng ghế sau được tích hợp vào phần thân vỏ và không có tác dụng mở như bản thương mại.
BMW M3 Touring 24H sử dụng động cơ M TwinPower Turbo 6 xy-lanh 3.0L mã P58, được nâng cấp hệ thống bôi trơn cacte khô, cửa hút gió ram-air và 2 bộ tăng áp tinh chỉnh lại.
Thông số của động cơ này lên đến 590 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm. So với phiên bản M3 CS Touring, chiếc xe mạnh hơn khoảng 40 mã lực và 50 Nm.
Đi kèm là hộp số tuần tự Transaxle 6 cấp X-Trac, ly hợp điện - thủy lực bằng chất liệu Sinter/Carbon và hệ thống phanh 6 piston ở cầu trước và 4 piston ở cầu sau.
Tại 24 Hours of Nurburgring 2026, BMW M3 Touring 24H sẽ được vận hành dưới biên chế đội đua Schubert Motorsport - nhà vô địch thể thức DTM vào những năm 2022 và 2024.
Tuy nhiên, năm nay mẫu xe đặc biệt này còn phải thi đấu với một đối thủ "đáng gờm" là chiếc Mercedes-AMG GT3 do tay đua 4 lần vô địch F1 Max Verstappen cầm lái.
