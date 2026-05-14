'Siêu SUV' Lexus 700h chống đạn dành cho chủ tịch

Miami Armored vừa giới thiệu bản nâng cấp dành cho dòng SUV đầu bảng Lexus LX 700h. Tương tự các dự án khác của hãng độ này, chiếc xe đã được "lên đời" với khả năng bảo vệ trước các loại vũ khí quân dụng.
Công ty có trụ sở tại Miami (Florida, Mỹ) cũng hợp tác cùng hãng độ xe bọc thép Canada Inkas. Theo thông tin từ Miami Armored, mẫu SUV này có khả năng bảo vệ cấp độ BR6 theo tiêu chuẩn CEN 1063.
Về ngoại hình, mẫu SUV chống đạn này không khác nhiều so với phiên bản thương mại nhằm tránh gây sự chú ý. Tuy nhiên, phần đầu xe được bổ sung đèn ưu tiên, hệ thống đèn áp chế tích hợp chế độ nhấp nháy nhanh (strobe) nhằm gây chói mắt...
Phần thân xe được nâng cấp phạm vi bảo vệ 360°, bổ sung các tấm gia cường giúp chống lại đạn súng trường AK-47 ở thân xe, cửa, lốp run-flat và đặc biệt là bình xăng cũng hệ thống vận hành của động cơ hybrid, bao gồm cụm pin.
Đáng chú ý, các viền cửa cũng được ốp vật liệu chống đạn, qua đó giảm thiểu tối đa nguy cơ các tác nhân bên ngoài tác động trực tiếp vào những khu vực ít được gia cố.
Với chuẩn BR6, lớp kính chống đạn có thể chịu được xung lực của các loại đạn 7.62x51mm NATO và 5.56x45mm. Đồng thời, gầm xe được thiết kế để có thể chống được sức công phá của 2 quả lựu đạn DM51.
Khoang hành lý cũng được gia cường bằng cơ cấu cửa bọc thép và kính chống đạn, vừa là nơi bảo vệ khoang hành khách từ phía sau, vừa có thể cất giữ tài sản có giá trị.
Nội thất của Lexus LX 700h Miami Armored vẫn được trang bị bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng chính 12.3 inch và màn hình phụ 7 inch.
Vị trí người lái được bổ sung một số tính năng cơ bản như hệ thống liên lạc khẩn cấp, các phím bấm chức năng của đèn khẩn cấp, đèn pha áp chế, còi hụ...
Chiếc xe được nâng cấp từ nền tảng LX 700h Ultra Luxury, bao gồm 2 ghế thương gia độc lập ở phía sau, tích hợp máy tính bảng, đệm để chân và khả năng ngả lưng ghế 48°.
Lexus LX 700h được trang bị động cơ V6 twin-turbo dung tích 3.4L và kết hợp cùng một motor điện, sản sinh công suất tối đa 464 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm.
Đi kèm vẫn là hộp số 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tuy nhiên, hiệu suất vận hành của phiên bản chống đạn chắc chắn sẽ thấp hơn so với con số công bố của nhà sản xuất, vốn có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 6,4 giây.
Ngoài ra, khách hàng có thể nâng cấp bảo vệ khoang động cơ tích hợp hệ thống cứu hỏa, bảo vệ trước nguy cơ phóng xạ, camera CCTV với hệ thống GPS 360º, hệ thống camera hồng ngoại, chức năng lọc oxy, cửa thoát hiểm trần xe...
Mức giá của mẫu xe chống đạn này không được Miami Armored tiết lộ. Tại Mỹ, Lexus LX 700h bản tiêu chuẩn có giá 121.550 USD, cao hơn 13.000 USD so với LX 600.
