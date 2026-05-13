Lộ nội thất Audi Q9 - SUV đầu bảng đấu Mercedes-Benz GLS, BMW X7

|
Mặc dù các đối thủ cùng phân khúc như Mercedes-Benz, BMW hay Lexus đã hiện diện trong phân khúc SUV full-size từ nhiều năm, Audi vẫn tỏ ra chậm chân khi chỉ có Q7 và Q8 là các thiết kế đứng đầu trong dải sản phẩm SUV hạng sang.
|
Hãng đã chính thức xác nhận sự xuất hiện của mẫu xe đầu bảng Audi Q9 thông qua việc hé lộ thiết kế nội thất hoàn toàn mới, vốn sẽ được áp dụng cho nhiều sản phẩm tương lai.
|
Nổi bật nhất là thiết kế bảng đồng hồ taplo và màn hình Audi MMI kỹ thuật số dạng Panorama, tuy nhiên vẫn được phân vùng cụ thể thay vì một khối liền lạc như trên mẫu xe điện AUDI E7X dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
|
Hãng xe Đức gần như loại bỏ toàn bộ phím bấm vật lý trên bảng taplo, chuyển sang điều khiển thông qua màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, người lái vẫn có thể thao tác bằng các nút chức năng tích hợp trên vô lăng.
|
Theo một số nguồn tin, kích thước của bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm và màn hình phụ có kích thước lần lượt là 11.9 inch, 14.5 inch và 10.9 inch.
|
Khách hàng có thể lựa chọn giữa da nhân tạo (leatherette), da thật và da Nappa cao cấp, kết hợp cùng các vật liệu mang phong cách sang trọng như len hay vi sợi Dinamica...
|
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama có kích thước 1,5 m² được chia thành 9 phần, có thể thay đổi độ trong suốt thông qua một phím bấm điện tử, giúp ngăn chặn đến 99,5% tia UV.
|
Trải nghiệm người dùng càng được nâng tầm thông qua hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen với khả năng giả lập 4D, kết hợp cùng hệ thống đèn viền nội thất động IAL.
|
Khách hàng có thể lựa chọn cấu hình 7 hoặc 6 chỗ ngồi - vốn nâng cấp hàng ghế thứ hai thành 2 ghế thương gia độc lập, đi kèm tính năng sưởi, làm mát và massage.
|
Tất cả mọi vị trí ghế ngồi đều được điều khiển điện, bao gồm cả hàng ghế thứ ba. Đặc biệt hơn, mọi cửa đều được trang bị tính năng đóng/mở tự động với hệ thống an toàn tích hợp.
|
Với những nâng cấp ấn tượng dành cho mẫu SUV này, Audi đặt ra tham vọng dẫn đầu trong phân khúc xe hạng sang cỡ lớn, đặc biệt là khi mẫu sedan Audi A8 đã tạm thời dừng sản xuất. Theo một số nguồn tin, Audi Q9 sẽ được giới thiệu toàn cầu vào tháng 7/2026.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.