Audi R8 đang được cân nhắc "hồi sinh" dưới dạng hybrid, chỉ khi mẫu siêu xe này chứng minh được hiệu quả kinh tế trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô nhiều biến động.

Giám đốc Điều hành Audi Sport, ông Rolf Michl, vừa để ngỏ khả năng mẫu siêu xe Audi R8 có thể quay trở lại trong tương lai dưới cấu hình hybrid. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng bất kỳ thế hệ kế nhiệm nào cũng phải đáp ứng được bài toán kinh doanh rõ ràng, thay vì chỉ tồn tại như một biểu tượng thương hiệu.

Siêu xe biểu tượng Audi R8 có thể quay trở lại?

Audi R8 đã chính thức ngừng sản xuất toàn cầu vào năm 2024 sau 2 thế hệ và 18 năm tồn tại. Trong suốt vòng đời, R8 không chỉ xây dựng được một cộng đồng người hâm mộ trung thành mà còn giúp Audi mở rộng hình ảnh từ những mẫu wagon hiệu suất cao sang phân khúc siêu xe thực thụ.

Là biểu tượng của những cỗ máy tốc độ, Audi R8 đã trải qua 2 thế hệ trước khi dừng sản xuất kể từ tháng 3/2024, để lại khoảng trống không thể thay thế trong dải sản phẩm hiệu năng cao của thương hiệu.

Ra mắt vào năm 2006 với động cơ V8 hút khí tự nhiên 4.2L, Audi R8 sau đó được nâng cấp lên động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L. Đến năm 2015, thế hệ thứ hai xuất hiện với nền tảng kỹ thuật chia sẻ với Lamborghini Huracan, vốn cùng nằm dưới sự quản lý của tập đoàn Volkswagen.

Chính sự chia sẻ này được xem là chìa khóa nếu Audi quyết định phát triển thế hệ R8 thứ 3. Đặc biệt khi Lamborghini đã chuyển sang kỷ nguyên hybrid với các mẫu như Revuelto, Temerario và Urus SE.

Trước đó, Audi R8 chia sẻ công nghệ với siêu xe Lamborghini Gallardo, và sau này là Huracan. Cả 2 thương hiệu này vốn đều là công ty con của tập đoàn Volkswagen.

Trao đổi với GoAuto, ông Rolf Michl cho biết một mẫu xe như Audi R8 không thể được phát triển chỉ dựa trên yếu tố cảm xúc. Trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô đang đối mặt với nhiều thách thức về quy định khí thải và chi phí phát triển tăng cao, mỗi dự án đều phải chứng minh được khả năng sinh lợi.

Lời giải nào cho bài toán Audi R8 thế hệ mới?

Giám đốc Điều hành Audi Sport cũng nhận định rằng người mua siêu xe ngày càng chấp nhận công nghệ hybrid hơn so với việc chuyển thẳng sang xe thuần điện. Theo ông, hybrid vẫn giữ được âm thanh động cơ đặc trưng trong khi tận dụng lợi ích của điện hóa.

Động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L là một trong những yếu tố khiến chiếc xe này đi vào lịch sử ngành công nghiệp ôtô toàn cầu. Tuy nhiên, các quy định về khí thải CO₂ khiến khả năng ra mắt R8 thuần động cơ đốt trong gần như không còn khả thi.

Về việc chia sẻ nền tảng giữa các thương hiệu trong tập đoàn Volkswagen, ông Rolf Michl cho rằng điều này là hợp lý nếu mỗi mẫu xe vẫn giữ được cá tính riêng biệt. Trước đây, R8 và Huracan đã chứng minh hiệu quả của cách tiếp cận này.

Nếu được tái sinh, nền tảng kỹ thuật khả thi nhất cho R8 mới có thể là kiến trúc của Lamborghini Temerario, kết hợp động cơ V8 twin-turbo 4.0L với 3 động cơ điện, cho tổng công suất lên tới 920 mã lực.

Các quy định về khí thải CO₂ khiến khả năng một mẫu Audi R8 sử dụng động cơ đốt trong thuần túy gần như không còn khả thi. Theo ông Rolf Michl, việc phát triển một động cơ riêng cho sản lượng nhỏ là không hợp lý về mặt kinh tế.

Audi sẽ ra mắt thêm xe thể thao thuần điện

Bên cạnh R8, Audi cũng đã khai tử mẫu Audi TT, khiến hãng không còn dòng xe thể thao chuyên dụng nào dưới phân hiệu RS. Dù vậy, Audi đã xác nhận sẽ ra mắt một mẫu xe điện thương mại dựa trên Concept C, nằm giữa phân khúc của TT và R8, nhưng dự án này do Audi AG quản lý thay vì Audi Sport.

Audi cũng sẽ ra mắt thêm một mẫu xe thể thao thuần điện, vốn dựa trên bản Concept C, vốn từng ra mắt vào tháng 9/2025. Sản phẩm mới này sẽ được định vị trên Audi TT trước đây, nhưng vẫn dưới Audi R8.

Trước những tin đồn về việc Audi R8 mới có thể ra mắt sớm nhất vào năm 2027, Giám đốc Rolf Michl tỏ ra thận trọng và cho rằng đó có thể chỉ là "một chương khác của sự suy đoán".

Dù tương lai vẫn chưa rõ ràng, khả năng Audi R8 trở lại dưới dạng hybrid cho thấy thương hiệu vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ biểu tượng siêu xe của mình, miễn là bài toán kinh doanh có thể được giải quyết.