Siêu xe Lamborghini Fenomeno Roadster chính thức ra mắt

Sau khi ra mắt Fenomeno bản coupe vào năm ngoái, Lamborghini tiếp tục hé lộ biến thể mui trần Fenomeno Roadster, vốn được phát triển trên nền tảng siêu xe Revuelto.
Đây là mẫu xe thuộc phân khúc sản phẩm Few Off, vốn được chế tạo trên những siêu xe đầu bảng như Aventador hay Revuelto. Trước đây, Lamborghini cũng giới thiệu một số mẫu xe tương tự như Reventon, Veneno, Centenario và Sian...
Do thiết kế mui trần đặc biệt, thân xe phải được gia cường để có thể chịu được công suất cũng như khi vận hành ở tốc độ cao, khiến khối lượng khô của Fenomeno Roadster đạt 1.798 kg, nặng hơn 26 kg so với bản coupe.
So với phiên bản coupe ra mắt vào năm ngoái, nội thất Lamborghini Fenomeno Roadster vẫn không có nhiều thay đổi, bao gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình trung tâm 8.4 inch và màn hình phụ 9.1 inch.
Một cánh gió bổ sung được gắn trên kính chắn gió hướng luồng không khí đi qua khoang lái và dẫn nó vào khoang động cơ, đồng thời giảm sự nhiễu loạn và rung động.
Lamborghini Fenomeno Roadster vẫn được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, sản sinh công suất tối đa 847 mã lực và mô-men xoắn cực đại 725 Nm, đi kèm hộp số 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
Với cơ cấu 3 động cơ điện, siêu xe này có thể sản sinh công suất tối đa 1.080 mã lực, tương đương Fenomeno bản coupe và hơn 65 mã lực so với Revuelto. Đây cũng là mẫu Lamborghini mui trần mạnh nhất từng được chế tạo.
Xe vẫn có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,4 giây, nhưng chậm hơn Fenomeno Coupe 0,1 giây khi tăng tốc 0-200 km/h trong 6,8 giây. Tốc độ tối đa hơn 340 km/h, thấp hơn 10 km/h so với bản coupe.
Chỉ có 15 chiếc Lamborghini Fenomeno Roadster được sản xuất với mức giá chưa được tiết lộ. Tất nhiên, con số này sẽ cao hơn rất nhiều so với mức giá khởi điểm 3,5 triệu USD của phiên bản coupe, vốn có số lượng lên đến 29 chiếc.
