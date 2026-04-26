CEO Stephan Winkelmann cho biết hoạt động bán hàng và giao xe của Lamborghini tại Trung Đông đã dừng lại hoàn toàn do đại lý đóng cửa và gián đoạn vận chuyển, đe dọa đánh mất mùa kinh doanh quan trọng nhất năm.

Theo chia sẻ từ CEO Stephan Winkelmann, hoạt động kinh doanh của Lamborghini tại Trung Đông đang rơi vào tình trạng "đóng băng" khi xung đột trong khu vực khiến hệ thống đại lý phải đóng cửa và việc vận chuyển xe bị gián đoạn.

Hoạt động kinh doanh của Lamborghini 'đóng băng' tại Trung Đông

Ông Winkelmann cho biết: "Mọi hoạt động đã dừng lại. Chúng tôi không thể gửi xe. Các đại lý đóng cửa hoặc không có khách đến". Ông cũng cảnh báo nguy cơ đánh mất phần lớn mùa bán hàng quan trọng tại khu vực Vùng Vịnh.

Từng là một thị trường đầy tiềm năng của Lamborghini, các nước Vùng Vịnh lại trở thành các "điểm đen" trong hoạt động kinh doanh của thương hiệu siêu xe này vì chiến sự đang bùng nổ tại vùng Trung Đông.

Trung Đông là thị trường mang tính mùa vụ rõ rệt, với nhu cầu tập trung trước và sau mùa hè - thời điểm khí hậu khắc nghiệt khiến khách hàng hạn chế đến showroom. Điều này đồng nghĩa việc doanh số bị mất trong giai đoạn này có thể khó bù đắp trong phần còn lại của năm.

Chia sẻ với báo giới bên lề sự kiện Milano Design Week 2026, CEO Lamborghini cho biết hãng hiện không thể vận chuyển xe đến các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm UAE và Oman, trong khi Saudi Arabia chịu ảnh hưởng ít hơn đôi chút. Dù đã xem xét các phương án thay thế như chuyển hướng qua cảng Jeddah, ông Winkelmann cho rằng điều này không thực sự hợp lý khi thị trường gần như vẫn đang "đóng băng".

Lamborghini có thể phải xuất khẩu siêu xe sang các thị trường khác

Trung Đông mỗi năm tiêu thụ khoảng 450 xe Lamborghini, tương đương khoảng 5% tổng sản lượng toàn cầu của hãng. Tuy nhiên, đây lại là khu vực mang lại biên lợi nhuận cao, tương đương với các thị trường trọng điểm khác của ngành xe sang.

Trung Đông mỗi năm tiêu thụ khoảng 450 xe Lamborghini, tương đương khoảng 5% tổng sản lượng toàn cầu của hãng. Tuy nhiên, doanh số năm 2026 có thể sẽ sụt giảm mạnh vì chiến sự tại Trung Đông.

Không chỉ Lamborghini, nhiều hãng xe sang khác cũng đã tạm dừng giao xe và đóng cửa đại lý tại khu vực Vùng Vịnh do xung đột làm gián đoạn chuỗi cung ứng và nhu cầu tiêu dùng.

Ông Winkelmann cho biết các đơn hàng đã được đặt từ nhiều tháng trước hiện không thể giao đúng tiến độ, dù tình trạng hủy đơn chưa trở thành vấn đề nghiêm trọng. Tuy vậy, ông cảnh báo: "Nếu xung đột kéo dài, chắc chắn đây sẽ là một vấn đề lớn đối với chúng tôi".

Các đơn hàng đã được đặt từ nhiều tháng trước hiện không thể giao đúng tiến độ. Trong trường hợp tình hình chiến sự tiếp tục xấu đi, Lamborghini có thể sẽ phân bổ lại sản lượng sang các thị trường khác như Mỹ hay châu Á.

Trong trường hợp tình hình chiến sự tiếp tục xấu đi, Lamborghini có thể sẽ phân bổ lại sản lượng sang các thị trường khác như Mỹ hay châu Á, tương tự chiến lược hãng từng áp dụng trong giai đoạn đại dịch và các cú sốc toàn cầu trước đây.