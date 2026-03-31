Lợi nhuận của các hãng xe sang tại Trung Đông bị đe dọa

Chiến sự tại Iran đang đe dọa nguồn lợi nhuận khổng lồ từ thị trường Trung Đông, nơi các hãng xe siêu sang kiếm tiền nhờ những đơn đặt hàng cá nhân hóa đắt đỏ.

Những chiếc xe siêu sang với chi tiết dát vàng, nội thất chế tác thủ công tinh xảo từ lâu đã giúp các hãng xe kiếm lợi nhuận khổng lồ tại Trung Đông. Tuy nhiên, xung đột tại Iran đang khiến "mỏ vàng" này rung chuyển, đúng vào thời điểm nhu cầu toàn cầu suy yếu.

Trung Đông là thị trường trọng điểm của các hãng xe sang

Thông thường, một chiếc Rolls-Royce Phantom tiêu chuẩn có giá khởi điểm khoảng 572.000 USD , nhưng các gói cá nhân hóa dành cho giới siêu giàu tại Vùng Vịnh có thể đẩy giá lên gấp đôi hoặc gấp ba. Đây chính là lý do khu vực Trung Đông, dù chỉ chiếm dưới 10% doanh số, lại đóng góp tỷ suất lợi nhuận vượt trội cho các hãng xe sang.

Rolls-Royce Phantom Arabesque là dự án mới nhất mà thương hiệu có trụ sở tại Goodwood (Anh Quốc) chế tác theo yêu cầu của một khách hàng VIP tại Dubai.

Một ví dụ điển hình là mẫu Rolls-Royce Phantom Arabesque độc nhất thế giới được chế tác theo yêu cầu của khách hàng tại Dubai. Chiếc xe gây ấn tượng với nắp capo khắc laser với họa tiết Mashrabiya lấy cảm hứng từ kiến trúc Ả Rập.

Tình hình đã thay đổi nhanh chóng sau khi chiến sự lan rộng khắp khu vực. Nhiều showroom xe sang tại Vùng Vịnh đã phải đóng cửa tạm thời. Các thương hiệu như Ferrari và Maserati đã tạm dừng giao xe, dù hiện tại các showroom đã mở cửa trở lại.

Không chỉ các nhà phân phối chính hãng, nhiều đại lý tư nhân tại khu vực Trung Đông cũng bị ảnh hưởng nặng nề do các hành động thù địch của Iran nhắm đến các đồng minh của Mỹ.

Showroom siêu xe F1rst Motors tại Dubai, nơi chuyên kinh doanh các thương hiệu như Ferrari hay Bugatti, cũng phải đóng cửa trong những ngày đầu xung đột. Theo Giám đốc Chris Bull, doanh số hiện giảm khoảng 30% sau khi mở cửa trở lại.

Đặc biệt, phân khúc trên 1,4 triệu USD vẫn giữ được sự ổn định và doanh số ngoài UAE vẫn khả quan. Thậm chí, một số khách hàng sẵn sàng chi tới 30.000 Euro để vận chuyển những chiếc xe trị giá hàng triệu USD ra khỏi khu vực Trung Đông.

Lợi nhuận tại Trung Đông của các thương hiệu xe sang bị đe dọa

Các hãng xe lớn như Lamborghini, Bentley, Porsche hay Land Rover đều đang theo dõi sát sao diễn biến, kỳ vọng xung đột sớm kết thúc. CEO Volkswagen Oliver Blume thừa nhận doanh số tại Trung Đông có biên lợi nhuận rất cao và "chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng".

Trung Đông là một trong những thị trường trọng điểm của nhiều hãng xe sang, nơi doanh số không quá lớn nhưng tỷ suất lợi nhuận trên mỗi xe cao hơn đáng kể nhờ các phiên bản cá nhân hóa.

Khu vực này nổi tiếng với các phiên bản giới hạn, cho phép hãng xe thu thêm khoản tiền lớn nhờ các chi tiết như gỗ quý, xà cừ hay thậm chí là dát vàng. Vào năm 2024, Land Rover đã bán 20 chiếc Range Rover SV Bespoke Sadaf Edition với giá từ 1,5 triệu AED (hơn 408.000 USD ) - cao gấp 3 lần giá tiêu chuẩn tại Anh. Nhưng hiện tại, mảng xe cá nhân hóa bespoke này gần như đã đóng băng.

Theo cựu CEO Aston Martin Andy Palmer, trong quá khứ các thương hiệu cao cấp gần như không cần chào hàng mà vẫn bán được các phiên bản đặc biệt cho giới sưu tầm Trung Đông. Tuy nhiên, tình hình hiện tại là chưa từng có tiền lệ: "Đối với các nhà sản xuất xe cao cấp, đây thực sự là một thảm họa".

Định hướng của các hãng xe sang tại Trung Đông như thế nào?

Khó khăn tại Trung Đông càng khiến bức tranh toàn cầu của ngành xe sang thêm u ám. Doanh số tại Mỹ chịu áp lực từ chính sách thuế quan, thị trường Trung Quốc và châu Âu suy yếu, khiến các hãng xe cao cấp gần như không còn nhiều động lực tăng trưởng. Một số thậm chí đã cân nhắc cắt giảm sản lượng.

Trước những rủi ro về chuỗi phân phối và logistics, các hãng xe sang toàn cầu buộc phải tính toán lại kế hoạch sản xuất trong thời gian tới, qua đó kéo theo nguy cơ lợi nhuận chịu áp lực đáng kể.

Bentley cho biết doanh số năm ngoái giảm 5%, dù hiện chưa cần cắt giảm sản xuất. Tuy nhiên, Giám đốc tài chính Axel Dewitz cảnh báo nếu khủng hoảng kéo dài thêm vài tuần, hãng sẽ phải xem xét lại. CEO Bentley Frank-Steffen Walliser, thừa nhận: "Khách hàng lúc này còn nhiều mối bận tâm hơn là mua một chiếc Bentley mới".

CEO Lamborghini Stephan Winkelmann cho biết hãng đã đối mặt với hàng loạt thách thức kể từ sau đại dịch Covid-19: thị trường Nga gần như đóng băng sau xung đột tại Ukraine, trong khi Trung Quốc lao dốc, Mỹ chịu tác động từ chính sách thuế quan, và nay đến lượt khu vực Trung Đông rơi vào trạng thái gần như đình trệ.