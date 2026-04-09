Nhiều hãng xe Nhật Bản cắt giảm sản lượng cho thị trường Trung Đông

Toyota, Mazda và Subaru là những thương hiệu Nhật Bản thông báo sẽ tạm dừng việc sản xuất và xuất khẩu xe đến Trung Đông.

Khi chiến sự tại Iran ngày một phức tạp, nhiều hãng xe Nhật Bản cho biết sẽ cắt giảm sản lượng dành cho thị trường Trung Đông. Mazda cho biết sẽ tạm ngừng sản xuất các mẫu xe dành cho thị trường này đến hết tháng 5/2026, trong bối cảnh Eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa do căng thẳng khu vực leo thang.

Khi Iran tấn công các tàu di chuyển qua Eo biển Hormuz và biến tuyến hàng hải chiến lược này thành "con tin", nền kinh tế toàn cầu lập tức chịu cú sốc, kéo theo các quốc gia tại khu vực Trung Đông hứng chịu tác động nặng nề về thương mại và năng lượng.

Hoạt động xuất khẩu sang khu vực này thực tế đã bị đình chỉ từ tháng 3, và hãng đang điều chỉnh kế hoạch sản xuất để chuyển hướng sang các thị trường Mỹ và châu Âu.

Trước đó, Mazda sản xuất và xuất khẩu các mẫu xe chủ lực cho Trung Đông, bao gồm CX-5, trực tiếp từ Nhật Bản. Để duy trì sản lượng tổng thể, hãng dự kiến tăng sản xuất CX-5 cùng một số dòng xe khác phục vụ nhu cầu tại các thị trường phương Tây.

Với giai đoạn từ tháng 6 trở đi, Mazda cho biết sẽ "đưa ra các quyết định linh hoạt dựa trên việc theo dõi sát sao tình hình".

Không chỉ Mazda, nhiều hãng xe Nhật Bản khác cũng đang điều chỉnh hoạt động trước diễn biến căng thẳng liên quan đến Iran. Subaru đã thông báo ngừng xuất khẩu sang Trung Đông từ ngày 1/4. Trong khi đó, Toyota bắt đầu cắt giảm sản lượng các mẫu xe dành cho khu vực này, bao gồm Land Cruiser.

Với quy mô tiêu thụ gần 900.000 xe, khu vực này vẫn là một trong những thị trường trọng điểm của các hãng xe Nhật Bản.

Theo dữ liệu từ S&P Global Mobility, trong năm 2025, các hãng xe Nhật Bản đã bán hơn 870.000 xe mới tại UAE, Iran và 8 quốc gia Trung Đông khác. Trong đó, Toyota đạt gần 520.000 xe, còn Mazda đạt khoảng 50.000 xe, cho thấy tầm quan trọng đáng kể của khu vực này đối với ngành công nghiệp ôtô của nước này.