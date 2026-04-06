Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí nguyên liệu và logistics tăng cao, khiến các đại lý ôtô Ấn Độ lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung dù thị trường vẫn ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng.

Hiệp hội các đại lý ôtô Ấn Độ (FADA) cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung và giao xe trong ngắn hạn, khi xung đột tại khu vực Trung Đông đẩy chi phí nguyên vật liệu tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực lên triển vọng thị trường dù doanh số cả năm tài chính vẫn đạt kỷ lục.

Các đại lý xe tại Ấn Độ lo ngại nguồn cung đứt gãy

Theo FADA, môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp ôtô đang chịu áp lực lớn từ căng thẳng địa chính trị, khi giá dầu và khí đốt leo thang kéo theo chi phí nhiên liệu và logistics tăng mạnh trên toàn chuỗi cung ứng. Đồng thời, giá các kim loại quan trọng như nhôm, đồng và thép, vốn là những vật liệu thiết yếu trong sản xuất xe, cũng bị đẩy lên.

Tình hình chiến sự tại Trung Đông ngày một căng thẳng. Việc Iran đem eo biển Hormuz làm "con tin" khiến toàn bộ nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng, đặc biệt là các hãng xe có hành trình vận chuyển qua khu vực này.

Kết quả khảo sát của FADA cho thấy hơn một nửa số đại lý đã gặp phải một số dạng gián đoạn nguồn cung hoặc giao xe liên quan đến xung đột, trong đó 17,1% ghi nhận tình trạng chậm trễ nghiêm trọng kéo dài từ 3 tuần trở lên. Ở góc độ thị trường, 36,5% đại lý cho biết giá nhiên liệu tăng đang ảnh hưởng từ mức vừa phải đến đáng kể tới quyết định mua xe của khách hàng.

Tác động được ghi nhận rõ rệt nhất ở phân khúc xe thương mại, song các đại lý xe du lịch và xe hai bánh cũng phản ánh tình trạng giao xe chậm đối với một số phiên bản nhất định. Hãng xe lớn nhất Ấn Độ Maruti Suzuki cho biết nhiều khả năng sẽ phải tăng giá bán do chi phí hàng hóa đầu vào tăng bởi tác động từ chiến sự.

Thị trường ôtô tại Ấn Độ đón nhận tin vui trong năm tài chính 2025

Thị trường ôtô Ấn Độ vẫn khép lại năm tài chính với kết quả tích cực. Doanh số bán lẻ toàn thị trường trong tháng 3 tăng 25,28%. Trong đó, xe du lịch tăng 21,48% so với cùng kỳ, xe hai bánh tăng 28,68% và xe thương mại tăng 15,12%, nhờ động lực từ các chính sách giảm thuế giúp cải thiện khả năng chi trả của người tiêu dùng.

Trong năm 2025, thị trường ôtô tại Ấn Độ ghi nhận nhiều thành tích tăng trưởng rõ rệt. Tuy nhiên, các đại lý lo ngại tình hình Trung Đông có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tại nước này.

Tính chung cả năm tài chính, tổng doanh số bán lẻ tăng 13,3%, cho thấy sức cầu vẫn duy trì ổn định bất chấp những biến động từ bên ngoài.

Đáng chú ý, tồn kho xe du lịch, vốn được đo bằng số ngày xe nằm tại đại lý, đã giảm tháng thứ 6 liên tiếp, xuống còn khoảng 28 ngày trong tháng 3, so với mức 52 ngày cùng kỳ năm ngoái, phản ánh tốc độ tiêu thụ được cải thiện và áp lực tồn kho hạ nhiệt.