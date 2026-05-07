Cận cảnh Toyota Land Cruiser Performance Hybrid mạnh 464 mã lực

Tại Australia, hãng xe Nhật Bản đã bổ sung phiên bản hybrid dành cho dòng SUV đầu bảng Toyota Land Cruiser Performance Hybrid (LandCruiser 300 Performance Hybrid).
Tùy chọn động cơ này chỉ được áp dụng cho 2 biến thể cao cấp nhất là GR Sport và Sahara ZX. Thiết kế 2 mẫu xe này không có gì khác biệt so với biến thể diesel tiêu chuẩn.
Toyota Land Cruiser GR Sport Performance Hybrid có kích thước 4.995 x 1.990 x 1.945 mm, trong khi đó phiên bản Sahara ZX có thông số 5.005 x 1.980 x 1.945 mm. Cả 2 đều có chiều dài cơ sở 2.850 mm, tương đồng với các bản diesel.
Tuy nhiên, Toyota Land Cruiser Performance Hybrid có khối lượng lên đến 2.715 kg, nặng hơn 115 kg so với khi sử dụng động cơ diesel truyền thống vì khối lượng của bộ pin và động cơ điện phụ trợ, vốn được đặt giữa động cơ và hộp số.
Cả 2 phiên bản đều có nội thất bọc da cao cấp, chức năng sưởi và làm mát cho 2 hàng ghế. Trung tâm là màn hình giải trí 12.3 inch đi kèm hệ thống âm thanh JBL 14 loa, riêng bản Sahara ZX được bổ sung hệ thống giải trí cho hàng ghế sau.
Toyota Land Cruiser Performance Hybrid được trang bị động cơ V6 iFORCEMAX Performance dung tích 3.5L, sản sinh công suất 415 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm.
Kết hợp với 1 động cơ điện, công suất tối đa của xe lên đến 464 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Đây cũng chính là mẫu Land Cruiser 300 mạnh nhất từng được sản xuất.
Đi kèm cơ cấu hybrid này là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Đặc biệt, phiên bản này đã được nâng cấp tay lái trợ lực điện thay vì thủy lực như các bản diesel khác.
Cả 2 mẫu xe đều có hệ thống lựa chọn đa địa hình 5 chế độ và hệ thống treo thích ứng. Toyota Land Cruiser Sahara ZX Performance Hybrid được trang bị vi sai chống trượt Torsen tại cầu sau.
Trong khi đó, Toyota Land Cruiser GR Sport Performance Hybrid được trang bị vi sai chống trượt tại cầu trước và sau, bên cạnh hệ thống treo điều khiển điện tử E-KDSS.
Toyota Land Cruiser Performance Hybrid vẫn được trang bị gói bảo hành 5 năm không giới hạn số odo, bên cạnh dịch vụ bảo dưỡng với giá cố định trong 5 năm đầu hoặc 100.000 km với mức giá 450 AUD (khoảng 330 USD).
Tại Australia, Toyota Land Cruiser 300 Performance Hybrid GR Sport có giá từ 156.060 AUD (112.800 USD), và phiên bản Sahara ZX có giá từ 156.810 AUD (113.400 USD).
