Mercedes-AMG C 43 Edition R+ nhiều 'đồ chơi' nhưng giá lại rẻ hơn?

  • Chủ nhật, 3/5/2026 09:30 (GMT+7)
Mercedes-AMG C 43 Edition R+ sở hữu nhiều tùy chọn hơn AMG C 43 phiên bản tiêu chuẩn, tuy nhiên giá lại thấp hơn 3.000 USD.

Tại Australia và New Zealand, hãng xe đến từ Đức đã ra mắt chiếc Mercedes-AMG C 43 Edition R+. Mặc dù được bổ sung nhiều trang bị mới, phiên bản này lại có giá thấp hơn.
Mẫu sedan hiệu năng cao này được bổ sung gói AMG Styling Package, Night Package và Night Package II với các chi tiết khí động học ở cản trước và sau, đồng thời nhiều vị trí ngoại thất được sơn tối màu.
Xe chỉ có duy nhất đèn pha tiêu chuẩn LED High Performance mà không được nâng cấp lên tùy chọn Digital Light. Phiên bản này cũng không thể đặt được màu sơn Manufaktur và chỉ có thiết kế mâm AMG 20 inch 10 chấu và cùm phanh đỏ.
Đuôi xe được bổ sung cánh gió nhỏ, viền cửa gió giả lập tại cản sau và khuếch tán sau sơn đen. Với C 43, cửa ống xả kép có dạng tròn, khác với dạng bình hành trên C 63.
Nội thất của Mercedes-AMG C 43 Edition R+ vẫn sử dụng bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 12.3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 11.9 inch. Bề mặt bảng taplo được trang trí bằng chất liệu vân kim loại.
Hàng ghế trước được trang bị ghế thể thao AMG Performance, tuy nhiên chỉ có duy nhất tùy chọn da tổng hợp Artico, vi sợi Microcut màu đen và những đường chỉ đỏ.
Mercedes-AMG C 43 Edition R+ vẫn được trang bị động cơ 4 xy-lanh turbo 2.0L kết hợp động cơ điện 48 V, sản sinh công suất tối đa 421 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm.
Đi kèm là hộp số tự động 9 cấp tự động và hệ dẫn động 4 bánh 4MATIC, giúp chiếc xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,3 giây trước khi đạt tốc độ giới hạn ở 250 km/h.
Mercedes-Benz Australia cho biết mẫu xe này được "sản xuất giới hạn", tuy nhiên không tiết lộ bao nhiêu chiếc sẽ được phân phối đến tay người tiêu dùng.
Tại Australia, Mercedes-AMG C 43 Edition R+ có giá khởi điểm từ 121.500 AUD (khoảng 87.500 USD), thấp hơn 4.300 AUD (3.100 USD) so với AMG C 43 bản tiêu chuẩn.

Việt Hà

Ảnh: Mercedes-Benz Australia

