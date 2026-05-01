Xe điện giá rẻ Volkswagen ID. Polo ra mắt, có luôn ghế massage

Sau thời gian dài phát triển qua nhiều bản concept khác nhau, Volkswagen ID. Polo đã chính thức ra mắt, vốn có thể được xem là phiên bản thuần điện của mẫu xe biểu tượng Volkswagen Polo, tuy nhiên lại được phát triển từ nền tảng MEB+.
Đây cũng là mẫu xe đầu tiên thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế Pure Positive, mang đến một tỷ lệ cân đối với nhiều chi tiết biểu tượng của thương hiệu đến từ Đức.
Mẫu EV này có kích thước 4.053 x 1.816 x 1.530 mm, trục cơ sở 2.600 mm - vốn rộng rãi hơn nhiều so với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong.
Với các phiên bản cao cấp, logo Volkswagen ở trước và sau đều có tính năng phát sáng, đi kèm cụm đèn trước matrix IQ.LIGHT LED và cụm đèn hậu LED với hiệu ứng 3D.
Đặc biệt hơn, cột C của mẫu xe điện này gợi nhớ đến thiết kế biểu tượng trên chiếc Volkswagen Golf đời đầu. Tay nắm cửa sau cũng được tích hợp tại đây.
Ngôn ngữ thiết kế Pure Positive tiếp tục được ứng dụng trong khoang nội thất Volkswagen ID. Polo, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 13 inch.
Ghế ngồi được thiết kế với phong cách công thái học cùng những vật liệu cao cấp. Phiên bản nhập môn Volkswagen ID. Polo Trend được trang bị đèn pha LED, vô lăng đa chức năng bọc da tổng hợp leatherette, khả năng sạc nhanh DC 90 kW...
ID. Polo Life được bổ sung chức năng kiểm soát hành trình thích ứng, camera lùi... trong khi phiên bản cao cấp nhất ID. Polo Style được bổ sung cụm đèn trước matrix IQ.LIGHT LED, ghế massage, cửa sổ trời Panorama, hệ thống âm thanh Harman Kardon 425 W...
Nhờ nền tảng MEB+, không gian khoang nội thất tăng 25%, từ 351 L lên mức 441 L. Khi gập hàng ghế thứ hai, con số này đạt 1.240 L, hơn 115 L so với Polo bản xăng.
Tại thời điểm ban đầu, Volkswagen ID. Polo được phân phối với 3 loại động cơ có công suất 116, 135 và 211 mã lực. Cả 3 đều được trang bị cấu hình dẫn động cầu trước.
Hai phiên bản công suất 116 và 135 mã lực được trang bị công nghệ pin LFP dung lượng 37 kWh, với khả năng sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong 23 phút, và quãng đường di chuyển tối đa cho một chu kỳ sạc khoảng 329 km.
Phiên bản 211 mã lực được trang bị bộ pin NMC (nickel-manganese-cobalt) 52 kWh, hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 80% trong vòng 24 phút, và có thể di chuyển tối đa 454 km.
Đây cũng là một trong những mẫu Volkswagen đầu tiên sở hữu tính năng V2L, vốn có thể cung cấp điện năng cho các thiết bị điện tử gia dụng thông qua cổng 230 V.
Với nền tảng MEB+ và phần mềm mới, xe được bổ sung gói tính năng an toàn Connected Travel Assist, bên cạnh chức năng vận hành một bàn đạp tiêu chuẩn.
Tại Đức, Volkswagen ID. Polo có giá từ 24.995 Euro (hơn 29.200 USD) cho phiên bản tiêu chuẩn, và lên đến 33.795 Euro (39.500 USD) cho phiên bản ID. Polo Life.
