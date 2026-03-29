Gần 100.000 xe điện Volkswagen bị triệu hồi do nguy cơ cháy pin

Hàng loạt mẫu xe điện đình đám thuộc Volkswagen bị đưa vào diện triệu hồi trên phạm vi toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về độ ổn định của các dòng xe sử dụng năng lượng mới.

Tập đoàn Volkswagen vừa phát đi thông báo triệu hồi quy mô lớn đối với gần 100.000 xe điện trên toàn cầu, liên quan đến nguy cơ lỗi module pin điện áp cao có thể làm giảm phạm vi hoạt động và tiềm ẩn rủi ro cháy nổ.

Gần 100.000 xe điện do Volkswagen sản xuất bị triệu hồi

Theo Cơ quan quản lý giao thông cơ giới Đức (KBA), chiến dịch triệu hồi này ảnh hưởng đến khoảng 75.000 xe thuộc dòng ID của Volkswagen, bao gồm ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz và ID. Buzz Cargo.

Tập đoàn Volkswagen vừa thông báo triệu hồi toàn cầu khoảng 75.000 xe điện thuộc thương hiệu Volkswagen như ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz và ID. Buzz Cargo.

Ngoài ra, gần 20.000 xe Cupra Born, mẫu EV cỡ nhỏ sử dụng nền tảng MEB, cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng. Các xe này được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 2/2022 đến tháng 8/2024, trong đó riêng thị trường Đức chiếm khoảng 28.000 xe.

Nguyên nhân được xác định là do một số module pin điện áp cao có thể bị lỗi, dẫn đến việc giảm hiệu suất vận hành, đồng thời trong trường hợp xấu có thể gây ra nguy cơ cháy. Để khắc phục, Volkswagen sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống pin trên các xe bị ảnh hưởng, cập nhật phần mềm quản lý và thay thế các module pin lỗi nếu cần thiết.

Cupra Born, mẫu EV hiệu năng cao cỡ nhỏ sử dụng nền tảng MEB của Volkswagen, cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng với khoảng 20.000 xe.

Tại thị trường Mỹ, nơi các chiến dịch triệu hồi thường do Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) giám sát, hiện chỉ có 2 mẫu trong danh sách bị bán chính thức là ID.4 và ID. Buzz. Trong đó, ID.4 được sản xuất tại nhà máy Chattanooga (Tennessee), còn ID. Buzz được nhập khẩu từ Đức.

Việc các mẫu xe này có bị ảnh hưởng tại Mỹ hay không vẫn phụ thuộc vào các thông báo từ NHTSA hoặc xác nhận chính thức từ Volkswagen. Dù chưa có chiến dịch triệu hồi mới được công bố tại Mỹ cho ID. Buzz trong năm nay, các động thái tại châu Âu vẫn được xem là tín hiệu cảnh báo sớm cho người dùng và khách hàng tiềm năng.

Tại thị trường Mỹ, các mẫu xe điện của Volkswagen cũng nằm trong danh sách triệu hồi từ NHTSA trong thời gian vừa qua. Trước đó, hãng đã dừng phân phối dòng minivan thuần điện ID. Buzz tại đây.

Thực tế, dữ liệu từ NHTSA cho thấy đã có 2 đợt triệu hồi riêng đối với một số xe Volkswagen ID.4: một liên quan đến việc thiếu phần mềm phát hiện tự xả pin (SDD), ảnh hưởng đến 43.881 xe đời 2023 - 2025; và một liên quan đến module pin điện áp cao có khả năng lỗi, áp dụng cho 670 xe sản xuất từ ngày 3/11/2022 đến 22/9/2024. Hãng dự kiến gửi thông báo tới khách hàng vào ngày 20/3.

Đáng chú ý, Volkswagen cũng cho biết sẽ tạm ngừng phân phối dòng xe ID. Buzz tại Mỹ trong năm 2026 nhằm điều chỉnh tồn kho, trước khi mẫu xe minivan điện này quay trở lại dưới phiên bản đời 2027.

Hàng loạt đợt triệu hồi gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về chất lượng và độ ổn định của các mẫu xe điện, ngay cả với những thương hiệu uy tín trên thị trường như Volkswagen..

Động thái triệu hồi quy mô lớn lần này tiếp tục cho thấy những thách thức mà các hãng xe đang đối mặt trong việc đảm bảo an toàn pin, yếu tố cốt lõi nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình phát triển và thương mại hóa xe điện.