Khủng hoảng Hyundai Palisade vẫn chưa kết thúc

Hyundai đã triệu hồi hàng chục nghìn xe Palisade tại Hàn Quốc do lỗi ghế tự động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, sau một vụ tai nạn chết người tại Mỹ.

Bộ Giao Thông Hàn Quốc ngày 24/3 thông báo triệu hồi khoảng 58.000 Hyundai Palisade trên toàn quốc do lo ngại về an toàn liên quan đến hệ thống ghế tự động, sau một vụ tai nạn chết người xảy ra tại Mỹ.

Hyundai Palisade ghi nhận nhiều trục trặc tại Mỹ và Hàn Quốc

Trước đó, hãng đã tạm dừng bán một số phiên bản cao cấp của mẫu Hyundai Palisade mới, đồng thời tiến hành triệu hồi 68.500 xe tại Mỹ và Canada. Động thái này diễn ra sau khi một bé gái 2 tuổi tại bang Ohio thiệt mạng.

Theo truyền thông địa phương, ghế tự động ở hàng thứ ba đã bất ngờ gập xuống khi đứa trẻ đang ngồi, dẫn đến tai nạn. Hyundai cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại Hàn Quốc, Hyundai cũng xác nhận 2 hành khách trên xe Palisade đã bị thương vào tháng 10 và tháng 12 năm ngoái, có thể liên quan đến lỗi ghế tự động. Trước đó, hãng đã báo cáo với Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) về 4 trường hợp bị thương có liên quan đến hệ thống ghế điện.

Theo một số báo cáo, các cảm biến tại hàng ghế thứ hai và thứ ba không được lập trình đúng chuẩn để có thể phát hiện người hay vật thể, do đó có thể gây thương tích, thậm chí chết người như trường hợp ở Ohio (Mỹ).

Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết nguyên nhân xuất phát từ thiết kế phần mềm chưa tối ưu trong bộ điều khiển ghế, khiến ghế hàng hai và hàng ba không phát hiện được sự tiếp xúc với hành khách hoặc vật thể, gây rủi ro an toàn.

Tương lai nào cho Hyundai Palisade trước khủng hoảng niềm tin?

Từ ngày 21/3, Hyundai đã bắt đầu cung cấp bản cập nhật phần mềm như một giải pháp tạm thời nhằm khắc phục vấn đề. Cơ quan chức năng cho biết hãng cũng đang xem xét các biện pháp bổ sung để tăng cường an toàn.

Hiện tại, Hyundai đã cho triển khai khẩn cấp bản vá lỗi phần mềm thông qua giao thức không dây OTA.

Theo bản cập nhật, người dùng có thể dễ dàng tắt chức năng gập ghế tự động chỉ bằng một thao tác nút bấm. Trước đây, người dùng phải tắt xe rồi khởi động lại mới có thể vô hiệu hóa tính năng này. Ngoài ra, hệ thống ghế điện sẽ chỉ được kích hoạt khi cửa hậu mở.

Palisade là mẫu SUV bán chạy nhất của Hyundai tại Hàn Quốc trong năm ngoái. Công ty chứng khoán Meritz Securities ước tính, nếu việc triệu hồi phải thay thế phần cứng, chi phí có thể lên tới 100 tỷ Won (khoảng 66 triệu USD ). Báo cáo cho biết Hyundai có thể đối mặt với các vụ kiện tập thể và yêu cầu bồi thường mang tính trừng phạt.