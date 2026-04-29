Hãng xe đến từ Đức đã chính thức giới thiệu phiên bản giới hạn Porsche 911 GT3 Artisan Edition, vốn là một tác phẩm của bộ phận cá nhân hóa Porsche Exclusive Manufaktur.

Đúng với tên gọi, dự án này là sự tri ân dành cho các "nghệ nhân" Nhật Bản với các họa tiết truyền thống lấy cảm hứng từ "dòng chảy của không khí và thời gian".

Chiếc xe sở hữu màu nền trắng, kết hợp với các chi tiết màu xanh Paint-to-Sample Club Blue. Đây là sự tri ân cho sắc xanh Japan Blue đến từ kỹ thuật nhuộm chàm.

Đặc biệt hơn, Porsche 911 GT3 Artisan Edition được nâng cấp gói ngoại thất Manthey bao gồm cánh gió phụ cản trước, ốp gầm khí động học, khuếch tán gió sau và cánh gió cỡ lớn.

Xe còn được trang bị hệ thống treo coilover điều chỉnh 4 chiều và tấm ốp khí động học bằng sợi carbon tại bánh sau, được trang trí họa tiết thủy tinh Edo Kiriko.

Nội thất của Porsche 911 GT3 Artisan Edition được trang trí bằng các mảnh xanh Speed ​​Blue và trắng, đại diện cho khả năng sử dụng trên đường đua và đường phố.

Porsche 911 GT3 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 311 km/h. Thông số này trên phiên bản số sàn lần lượt là 3,9 giây và 313 km/h.

Hãng xe đến từ Đức chỉ sản xuất giới hạn 30 chiếc với giá không được tiết lộ. Tại Nhật Bản , Porsche 911 GT3 có mức giá khởi điểm từ 28,68 triệu yen (khoảng 180.000 USD ).

Bộ phụ kiện của chủ nhân chiếc Porsche 911 GT3 Artisan Edition cũng lấy cảm hứng theo ngôn ngữ thiết kế của chiếc xe, đặc biệt là chìa khóa được sơn đúng màu ngoại thất.

Bên cạnh đó, Porsche Japan cũng ra mắt bộ sưu tập "Wearable Heritage Collection" lấy cảm hứng từ chiếc xe này, bao gồm các kiểu áo và giày thể thao Puma Speedcat.

