Chi tiết xe điện 2 chỗ ngồi smart Concept #2, sạc 1 lần đi được 300 km

Tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026, thương hiệu smart, vốn là liên doanh giữa Mercedes-Benz và Geely, đã chính thức giới thiệu mẫu xe ý tưởng smart Concept #2.
Với triết lý "Love, Pure, Unexpected" (Tình yêu, Thuần khiết, Bất ngờ), mẫu concept này định nghĩa lại giao thông đô thị với lối sống cởi mở với sự tiện lợi, độc lập và bền vững.
Về ngoại hình, smart Concept #2 gợi nhớ đến thiết kế nguyên bản của mẫu xe biểu tượng smart fortwo, vốn từng được sản xuất qua 3 thế hệ, từ năm 1998 đến năm 2024.
Chiếc xe nổi bật với nước sơn trắng nhám kết hợp với các chi tiết màu vàng hồng sang trọng. Lưới tản nhiệt được trang trí monogram với logo thương hiệu và cực âm/dương.
Nhằm phục vụ việc di chuyển trong đô thị cho 2 người, chiều dài của chiếc xe đạt mức 2.792 mm với cấu hình bánh xe đặt sát 4 góc, giúp đường kính quay đầu chỉ 6,95 m.
Bánh xe sử dụng lốp màu trắng, trong khi các chấu được thiết kế dạng dây dù màu vàng đan xen, kết nối với nhau và tích hợp thêm các tấm che khí động học.
Các chi tiết ngoại thất như gương chiếu hậu ngoại thất, mui xe... được mạ lớp vàng hồng thời trang. Trong khi đó, tay nắm cửa dạng vải gợi nhớ đến triết lý tối giản của smart.
Tương tự hai hốc gió giả lập ở đầu xe, chi tiết trang trí tại cản sau được thiết kế dạng đèn pixel, có khả năng hiển thị một số ký tự khác nhau. Tuy nhiên, thiết kế nội thất của mẫu xe ý tưởng này vẫn chưa được tiết lộ.
smart Concept #2 được thiết kế trên nền tảng Electric Compact Architecture (ECA) do thương hiệu tự phát triển, sử dụng hệ dẫn động cầu sau và bổ sung chức năng Vehicle-to-Load (V2L), giúp người dùng có thể sạc các thiết bị điện ngoại vi.
Xe có khả năng sạc nhanh từ 10% đến 80% dung lượng pin chỉ dưới 20 phút. Với một chu kỳ sạc, mẫu EV này có thể di chuyển tối đa khoảng 300 km, cao hơn nhiều so với mức 135 km của chiếc smart EQ fortwo thế hệ cũ.
Phiên bản thương mại của mẫu xe điện smart Concept #2 sẽ chính thức được trình làng tại triển lãm Paris Motor Show 2026, vốn diễn ra vào tháng 10 năm nay.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.