Mercedes-Benz 'mặc kệ' cuộc chiến giá xe tại Trung Quốc

Trước áp lực cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc, Mercedes-Benz chọn chiến lược tập trung công nghệ và bản sắc thương hiệu, thay vì lao vào cuộc chiến giảm giá với các đối thủ nội địa.

Mercedes-Benz cho biết sẽ tận dụng Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026 để trình bày chiến lược ứng phó với thị trường Trung Quốc đầy biến động, nơi cạnh tranh ngày càng khốc liệt nhưng hãng khẳng định sẽ không tham gia cuộc chiến giảm giá.

Mercedes-Benz gặp áp lực lớn tại Trung Quốc

Phát biểu tại sự kiện, CEO Ola Källenius thừa nhận áp lực mà hãng đang đối mặt tại thị trường ôtô lớn nhất thế giới, song nhấn mạnh Mercedes-Benz sẽ giữ vững định hướng dài hạn thay vì chạy theo các đối thủ nội địa có tốc độ tăng trưởng nhanh và giá bán cạnh tranh.

Trong bối cảnh các thương hiệu nội địa giá rẻ ngày càng chiếm ưu thế, những hãng xe sang truyền thống đang nỗ lực tái khẳng định vị thế khi doanh số suy giảm. Đối với Mercedes-Benz, hãng ghi nhận mức giảm tới 27% tại Trung Quốc trong quý I/2026.

"Tôi không nghĩ cường độ cạnh tranh sẽ sớm giảm đi, và đó cũng không phải kế hoạch của chúng tôi", ông Källenius nói, đồng thời cho biết hãng sẽ tập trung vào đổi mới công nghệ và tăng cường nội địa hóa chuỗi cung ứng cũng như phát triển sản phẩm.

Mercedes-Benz không tham gia "cuộc chiến giá"

Trước áp lực ngày càng lớn từ các hãng Trung Quốc như BYD, vốn đã phá vỡ thế thống trị lâu nay của các hãng nước ngoài ở phân khúc phổ thông bằng xe điện giá rẻ và hiện tiến vào phân khúc cao cấp, Mercedes-Benz khẳng định sẽ không tham gia cuộc đua giảm giá. Theo ông Ola Källenius, thương hiệu sẵn sàng chấp nhận giảm sản lượng ở một số phân khúc nếu điều đó "không còn mang lại hiệu quả kinh tế".

Để củng cố vị thế, Mercedes-Benz dự kiến làm mới danh mục sản phẩm tại Trung Quốc với 7 mẫu xe mới trước năm 2027. Đồng thời, hãng cũng sẽ triển khai các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến được phát triển cùng công ty công nghệ Trung Quốc Momenta.

Tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026, Mercedes-Benz đã giới thiệu mẫu SUV thuần điện GLC L phiên bản kéo dài trục cơ sở dành riêng cho thị trường Trung Quốc, một bước đi cho thấy hãng đang nỗ lực thích nghi sâu hơn với nhu cầu địa phương.

Dù thị trường ngày càng thiên về công nghệ, ông Källenius vẫn nhấn mạnh giá trị di sản của thương hiệu: "Sẽ là sai lầm nếu cho rằng truyền thống không còn quan trọng. Nó vẫn có ý nghĩa". Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận hành vi người tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ tại Trung Quốc, những người sẵn sàng thử nghiệm nhiều thương hiệu khác nhau.