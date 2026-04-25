Sau khi ra mắt toàn cầu vào tháng 11/2025, Porsche Cayenne Electric đã được bổ sung thiết kế coupe thể thao hơn. Tại thời điểm này, xe có 3 phiên bản là Cayenne Coupe Electric, Cayenne S Coupe Electric và Cayenne Turbo Coupe Electric.
Theo như mô tả của thương hiệu, Porsche Cayenne Coupe Electric được lấy cảm hứng từ thiết kế của mẫu xe biểu tượng Porsche 911. Mẫu EV này vừa chính thức trình làng tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026.
Mặc dù có ngoại hình khá tương đồng với biến thể SUV, cột A lẫn kính chắn gió của Porsche Cayenne Coupe Electric đều được thiết kế lại để tối ưu khả năng khí động học.
Xe có kích thước tổng thể 4.985 x 1.980 x 1.650 mm, trục cơ sở 3.023 mm. Do đó, kích thước của biến thể coupe gần như tương đồng với SUV, chỉ thấp hơn khoảng 24 mm.
Khách hàng có thể lựa chọn nhiều kiểu thiết kế mâm với kích thước từ 20 inch đến 22 inch với nhiều bề mặt hoàn thiện, kết hợp các màu sơn và bộ tem trang trí khác nhau.
Cánh gió khí động học điều khiển điện được thiết kế liền mạch với thân xe, trong khi cửa sổ phía sau thiết kế phẳng với ít mối nối hơn, đảm bảo vẻ ngoài gọn gàng và hiện đại.
Nhờ thiết kế coupe, mẫu xe điện này có chỉ số cản gió Cd đạt 0,23, tối ưu hơn phiên bản SUV vốn đạt 0,25, giúp tăng quãng đường di chuyển trong một chu kỳ sạc thêm 18 km.
Nội thất vẫn sử dụng giao diện Porsche Driver Experience với bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 14.25 inch, màn hình trung tâm cong OLED Flow Display, tùy chọn màn hình ghế phụ 14.9 inch và tùy chọn HUD thực tế giả lập 87 inch.
Ghế được bọc chất liệu da tổng hợp, da thật, da Club hoặc chất liệu thân thiện với môi trường không da, bên cạnh các tùy chọn Comfort, Sport hoặc Adaptive Sport.
Hàng ghế sau có cấu hình 2 ghế độc lập hoặc 2+1. Khoang hành lý phía sau có dung tích 534 L và có thể mở rộng tối đa 1.347 L, trong khi khoang hành lý trước đạt 90 L.
Porsche Cayenne Coupe Electric có công suất 408 mã lực, và có thể đạt 442 mã lực/835 Nm với chức năng Launch Control. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa ở 230 km/h.
Phiên bản Cayenne S Coupe Electric có công suất 544 mã lực, và lên đến 666 mã lực/1.080 Nm khi sử dụng Launch Control. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây, tốc độ tối đa 250 km/h. Quãng đường di chuyển của 2 bản này là 703 km và 717 km.
Phiên bản cao cấp nhất Porsche Cayenne Turbo Coupe Electric có công suất 857 mã lực. Khi kích hoạt chức năng Launch Control, sức mạnh tối đa của chiếc EV này đạt thông số 1.156 mã lực và 1.500 Nm.
Khi đó, khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h của xe đạt 2,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 260 km/h. Porsche Cayenne Turbo Coupe Electric có thể di chuyển tối đa 682 km, cùng khả năng sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong 16 phút.
Tại Việt Nam, Porsche Cayenne Coupe Electric, Cayenne S Coupe Electric và Cayenne Turbo Coupe Electric có mức giá lần lượt là 4,82 tỷ đồng, 5,04 tỷ đồng và 6,41 tỷ đồng.
