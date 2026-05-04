Chi tiết SUV siêu sang Land Rover Range Rover SV Ultra

  • Thứ hai, 4/5/2026 17:54 (GMT+7)
Range Rover SV Ultra là phiên bản cao cấp nhất mà Land Rover từng giới thiệu, sở hữu nhiều công nghệ và đặc biệt là hệ thống âm thanh tĩnh điện hoàn toàn mới.

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn và SV Black, Land Rover vừa chính thức giới thiệu bản nâng cấp mới Range Rover SV Ultra, vốn chỉ sở hữu những tùy chọn cao cấp nhất.
Thay vì các chi tiết mang màu đồng Corinthian Bronze quen thuộc, phiên bản SV Ultra sở hữu phối màu bạc và Platinum Atlas tại lưới tản nhiệt, ốp trang trí 2 bên thân xe...
Khách hàng chỉ có thể chọn giữa 9 màu sắc cao cấp SV Premium Paint. Hãng xe đến từ Anh Quốc cũng bổ sung tùy chọn màu sơn bạc Titan Silver Gloss lần đầu tiên xuất hiện.
Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 23 inch Style 1077, hoàn thiện dạng phay kim cương với các chi tiết tương phản màu xám Gloss Dark Grey và Platinum Atlas Satin.
Thay vì logo Land Rover thông thường, chụp mâm của các phiên bản SV đã được nâng cấp logo Range Rover monogram hoàn toàn mới, vốn đã được giới thiệu vào năm 2025.
Cũng như những mẫu Range Rover SV khác, huy hiệu SV tại đuôi xe được chế tác thủ công từ gốm với quy trình tương tự dành cho mặt số của những mẫu đồng hồ đắt tiền.
Nội thất của Land Rover Range Rover SV Ultra chỉ có duy nhất tông màu trắng Orchid White và xám Cinder Grey, đi kèm màn hình trung tâm cảm ứng kích thước 13.1 inch.
Cần số và các phím xoay điều khiển cũng được làm từ gốm màu trắng, mang đến vẻ đồng nhất trong thiết kế của chiếc Range Rover SV Ultra.
Đáng chú ý, bề mặt nội thất được ốp veneer từ gỗ cây mây, được xử lý đặc biệt để tạo hiệu ứng nhám và hoàn thiện bởi tông trắng Orchid White.
Ghế ngồi thương gia SV Signature Suite được bọc chất liệu sợi nhân tạo Ultrafabrics màu trắng Orchid White. Phiên bản đặc biệt này không sử dụng da từ động vật.
Với tùy chọn này, khách hàng sẽ sở hữu bộ bàn xếp điều khiển điện Club Table với bề mặt ốp veneer gỗ cây mây màu trắng Orchid White. Chất liệu này cũng được sử dụng cho tủ champagne nằm ở giữa 2 ghế sau.
Thay thế cho hệ thống âm thanh Meridian Signature, Range Rover SV Ultra được nâng cấp hệ thống âm thanh tĩnh điện SV Electrostatic lần đầu tiên xuất hiện, vốn được phát triển cùng Warwick Acoustics.
Hệ thống này sử dụng 21 tấm loa tĩnh điện siêu mỏng và nhẹ, được đặt tại nhiều vị trí gồm tựa đầu và mặt lưng ghế trước, có khả năng tạo ra không gian âm thanh riêng biệt cho từng chỗ ngồi khi kết hợp cùng ghế Body and Soul và sàn xe cảm âm Sensory Floor.
Công nghệ Body and Soul sử dụng phần mềm được tối ưu hóa bằng trí tuệ nhân tạo để phân tích nội dung đa phương tiện trong thời gian thực, tạo ra các rung động trong ghế ngồi nhằm mang lại trải nghiệm nghe đắm chìm sâu sắc.
Range Rover SV Ultra được phân phối với 2 phiên bản động cơ PHEV P550e và động cơ V8 P615. Đối với P550e, xe được trang bị động cơ I6 dung tích 3.0L mạnh 400 mã lực, kết hợp cùng động cơ điện cho ra sức mạnh 550 mã lực.
Trong khi đó, Range Rover SV Ultra P615 được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.4L, sản sinh công suất tối đa 615 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm.
Với hộp số 8 cấp tự động và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, mẫu SUV này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây, tốc độ tối đa đạt 261 km/h.
Land Rover Range Rover SV Ultra đã có thể được đặt hàng, tuy nhiên mức giá chưa được công bố. Tại Việt Nam, Range Rover SV P615 có giá từ 28,3 tỷ đồng.
Land Rover cũng cho biết phiên bản thuần điện của mẫu SUV siêu sang này có thể sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Trước đó, Range Rover EV đã lên kế hoạch ra mắt vào tháng 10/2025, tuy nhiên đã bị dời lại do sự cố an ninh mạng nghiêm trọng.

Việt Hà

Ảnh: Land Rover

