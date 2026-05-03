Vua Charles III công du Mỹ bằng xe gì?

Trong chuyến công du cấp nhà nước tại Mỹ với vai trò Quốc vương, Vua Charles III đã gặp mặt nhiều nhân vật quan trọng trong nội các Tổng thống Donald Trump cũng như viếng thăm nhiều địa danh nổi tiếng tại đất nước này.
Tháp tùng cùng Quốc vương là mẫu sedan chống đạn cao cấp BMW 760i xDrive Protection. Tương tự các vị chính khách đứng đầu nhiều nước, chuyên xa đặc biệt này thuộc dàn xe hộ tống được thửa riêng của Vua Charles III.
Chiếc BMW 760i xDrive Protection này mang cấu hình châu Âu, vốn không có tấm phản quang màu cam theo tiêu chuẩn Mỹ. Đây cũng là mẫu sedan được người đứng đầu Hoàng gia Anh sử dụng trong chuyến công du Bermuda sau đó.
Dựa trên chiếc 7 Series thế hệ thứ 7 (G70), BMW 7 Series Protection (G73) gồm 2 phiên bản là 760i và i7, ra mắt lần đầu vào tháng 8/2023. Thay vì được nâng cấp bởi bên thứ ba, chiếc xe được chính BMW chế tạo tại nhà máy Dingolfing (Đức).
Công nghệ BMW Protection Core gồm khoang bảo vệ tự đỡ làm bằng thép bọc thép, kết hợp với cửa gia cường, lớp giáp gầm... đạt chuẩn VR9. Kính xe thậm chí đạt mức độ bảo vệ cao nhất VPAM 10 dành cho phương tiện dân sự.
Về khả năng vận hành, BMW 760i xDrive Protection được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.4L mạnh 530 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h.
Xe còn được trang bị bộ mâm 20 inch được thiết kế đặc biệt, kết hợp hệ thống an toàn PAX của Michelin, giúp giảm quãng đường phanh cũng như cải thiện khả năng tăng tốc.
BMW 760i xDrive Protection không phải là chuyên xa duy nhất dành cho Vua Charles III. Ông thường sử dụng mẫu xe điện chống đạn BMW i7 Protection tại Anh cũng như trong chuyến công du Canada vào tháng 5/2025.
