Siêu xe Koenigsegg Regera của đại gia Việt tái xuất tại Campuchia?

Mạng xã hội Campuchia vừa lan truyền hình ảnh của siêu xe Koenigsegg Regera có mặt tại nước này, vốn tương đồng với mẫu hypercar từng lăn bánh tại Việt Nam.

Mới đây, một trang chuyên về xe tại Campuchia là 8SpeedTeam đã chia sẻ hình ảnh của một chiếc Koenigsegg Regera, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mê xe Đông Nam Á.

Bài đăng về chiếc siêu xe Koenigsegg Regera từ trang 8SpeedTeam nhận được nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng, không ít trong số đó đến từ Việt Nam.

Theo thông tin từ trang này, trong tổng số 85 chiếc Regera được sản xuất trên toàn cầu, chỉ có duy nhất một chiếc mang biển số Campuchia. Đây là chi tiết đáng chú ý bởi độ hiếm và giá trị đặc biệt của dòng hypercar đến từ Thụy Điển.

Dù chiếc xe trong ảnh đã bị che biển số, phần chữ Khmer phía trên vẫn cho thấy dòng chữ "Phnom Penh" - thủ đô của Campuchia. Điều này củng cố khả năng chiếc xe đang được đăng ký tại quốc gia này.

Đáng chú ý, chiếc Koenigsegg Regera từng lăn bánh tại Việt Nam cũng sở hữu biển số với đặc điểm tương tự, đồng thời mang ngoại thất sợi carbon màu đỏ Burgundy đặc trưng. Sự trùng khớp này khiến nhiều người đặt nghi vấn đây chính là chiếc xe quen thuộc của đại gia Việt.

Nhiều nguồn tin khẳng định chiếc Regera này chính là siêu xe từng thuộc sở hữu của ông Hoàng Kim Khánh.

Tuy nhiên, thời điểm chụp của bức ảnh chưa được công bố rõ ràng. Vì vậy, vẫn chưa thể xác nhận chắc chắn liệu đây có phải chiếc Regera từng xuất hiện tại Việt Nam hay không, hay là một hình ảnh được ghi lại từ trước đó tại Campuchia.

Bức ảnh này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ mạng xã hội. Ngay lập tức, fanpage này cũng khóa bình luận của bài đăng. Được biết, showroom siêu xe W Auto Premium, nơi chuyên đăng tải hình ảnh của chiếc Koenigsegg Regera và McLaren Senna của ông Hoàng Kim Khánh, đã tạm ngừng hoạt động từ lâu, đồng thời khóa fanpage lẫn website.

Siêu xe Regera của ông Hoàng Kim Khánh cũng được đăng ký biển số "HK. KHANH" tại Phnom Penh. Cho đến nay, tung tích thật sự của mẫu hypercar này vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Ảnh: TNTBros

Trong khi đó, chiếc Koenigsegg Regera từng xuất hiện tại Việt Nam được bàn giao cho chủ nhân đầu tiên thông qua đại lý Koenigsegg Chicago. Sau đó, doanh nhân Hoàng Kim Khánh đã mua lại siêu phẩm này vào tháng 5/2021 khi xe mới chỉ lăn bánh khoảng 200 km, đưa về Việt Nam và nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng của giới chơi siêu xe trong nước.