Lamborghini giao được 2.620 siêu xe trong quý I/2026

Giữa bối cảnh toàn cầu biến động, Lamborghini vẫn khởi đầu năm 2026 ấn tượng với 2.620 siêu xe được bàn giao đến khách hàng.

Lamborghini đã khép lại quý I/2026 với những kết quả kinh doanh tích cực, tiếp tục khẳng định vị thế trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, bao gồm căng thẳng địa chính trị và xung đột tại khu vực Trung Đông.

Trong quý I/2026, Lamborghini đã bàn giao 2.620 xe đến tay khách hàng. Doanh thu đạt 863 triệu Euro, lợi nhuận hoạt động đạt 200 triệu Euro, tương ứng tỷ suất sinh lời 23,1%.

Trong 3 tháng đầu năm, hãng siêu xe Italy đã bàn giao tổng cộng 2.620 xe đến tay khách hàng trên toàn cầu. Doanh thu đạt 863 triệu Euro, lợi nhuận hoạt động đạt 200 triệu Euro, tương ứng tỷ suất sinh lời 23,1%. Những con số này một lần nữa củng cố chiến lược tăng trưởng bền vững mà hãng đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, kết quả hoạt động trong quý I/2026 cũng chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là biến động tỷ giá ngoại tệ và các chính sách thuế quan từ Mỹ. Giai đoạn sau năm 2025 được xem là thời kỳ chuyển tiếp liên quan đến việc tăng tốc sản xuất siêu xe Temerario, Lamborghini đã quay trở lại với sự phân bổ sản lượng ổn định hơn giữa các quý trong năm tài chính 2026.

Xét theo khu vực, doanh số được phân bổ tương đối đồng đều giữa 3 thị trường chính: khu vực EMEA đạt 1.398 xe, châu Mỹ đạt 711 xe và khu vực APAC đạt 511 xe.

Xét theo khu vực, doanh số được phân bổ tương đối đồng đều giữa 3 thị trường chính: khu vực EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi) đạt 1.398 chiếc, châu Mỹ đạt 711 chiếc và khu vực APAC (châu Á - Thái Bình Dương) đạt 511 chiếc.

Quý I/2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên cả 3 dòng xe của Lamborghini cùng xuất hiện trong kết quả kinh doanh. Bên cạnh Revuelto và Urus SE, hãng đã chính thức bắt đầu bàn giao Temerario - siêu xe đầu tiên trang bị động cơ V8 twin-turbo kết hợp 3 motor điện. Sự ra mắt này hoàn thiện danh mục sản phẩm điện hóa hoàn toàn của thương hiệu.

Quý I/2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên cả 3 dòng sản phẩm của Lamborghini cùng xuất hiện trong kết quả bàn giao. Hiện tại, lịch sản xuất của thương hiệu gần như đã kín cho năm 2026.

Hiện tại, danh mục đơn hàng của Lamborghini vẫn duy trì ở mức cao trên toàn bộ dải sản phẩm. Siêu xe Revuelto có thời gian chờ giao vượt quá 1 năm, trong khi Urus SE và Temerario gần như đã kín lịch sản xuất cho năm 2026. Điều này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và sự quan tâm bền vững của khách hàng đối với các sản phẩm của hãng trong giai đoạn chuyển đổi điện hóa.