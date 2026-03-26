CEO Lamborghini: 'Chúng tôi cần siêu xe GT'

CEO Lamborghini Stephan Winkelmann cân nhắc hồi sinh dòng grand tourer nhằm lấp khoảng trống trong danh mục sản phẩm.

Giám đốc Điều hành Stephan Winkelmann cho biết Lamborghini đang thiếu một mẫu xe grand tourer trong danh mục sản phẩm, trong khi hãng vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược điện hóa nhưng chưa vội tung ra xe thuần điện trước năm 2030.

Tại Paris Motor Show 2014, thương hiệu đã ra mắt bản concept hybrid Lamborghini Asterion LPI 910-4 mang phong cách grand tourer 2 cửa. Tuy nhiên, dự án này đã bị hủy bỏ và đã dành nguồn lực để phát triển Urus.

Trao đổi với Road & Track bên lề sự kiện 12 Hours of Sebring, ông Winkelmann tiết lộ hãng vẫn "tiếp tục làm việc với ý tưởng xe điện", song nhấn mạnh hãng muốn "sẵn sàng khi thời điểm đến, nhưng không phải trước năm 2030".

Vào tháng 2/2026, Lamborghini đã thông báo hủy kế hoạch phát triển phiên bản thuần điện dựa trên concept Lanzador. Tuy nhiên, khả năng về một mẫu xe grand tourer cấu hình 2+2 vẫn đang được cân nhắc như một hướng đi thay thế.

CEO Stephan Winkelmann trình làng siêu xe Lamborghini Lanzador tại sự kiện The Quail, A Motorsports Gathering 2023. Chỉ 3 năm sau, thương hiệu này đã quyết định "khai tử" dự án EV từng nhận được nhiều kỳ vọng này do nhu cầu xe điện thấp.

Theo ông Winkelmann, Lamborghini đã loại trừ hoàn toàn ý tưởng phát triển sedan hoặc SUV cỡ nhỏ trong tương lai. Ông nói: "Điều chúng tôi còn thiếu là một chiếc grand tourer - dạng coupe hai cửa, cấu hình 2+2". Mẫu xe này nhiều khả năng sẽ sử dụng động cơ đốt trong hoặc hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), đóng vai trò là mẫu xe 4 chỗ hạng sang, vị trí mà concept Lanzador từng được kỳ vọng đảm nhiệm.

Hiện tại, danh mục sản phẩm thương mại của Lamborghini gồm 3 dòng xe: Revuelto, Temerario và Urus. Việc bổ sung một mẫu grand tourer không chỉ giúp lấp đầy khoảng trống giữa siêu xe hiệu năng cao và SUV đa dụng, mà còn đưa thương hiệu cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Ferrari Roma, Bentley Supersports và Aston Martin DB12.

Chiếc grand tourer thương mại cuối cùng mà hãng xe này phân phối là mẫu Lamborghini Jarama. Trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến 1976, chỉ có 327 chiếc được sản xuất.

Grand Tourer từng là một phần quan trọng trong lịch sử của Lamborghini, nhưng mẫu xe GT cuối cùng Jarama đã rời dây chuyền sản xuất từ năm 1976. Sự trở lại của phân khúc xe này có thể đánh dấu bước chuyển mình đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm của hãng siêu xe Italy.