Audi S6 Sportback e-tron ra mắt - sedan điện hiệu năng cao giá 4,2 tỷ

Audi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu sedan thuần điện hiệu năng cao Audi S6 Sportback e-tron. Xe có giá khởi điểm 4,199 tỷ đồng, bán ra tại Việt Nam ngay từ tháng 5.
Các kích thước dài x rộng x cao của Audi S6 Sportback e-tron lần lượt 4.928 x 1.923 x 1.465 mm, chiều dài cơ sở 2.951 mm. Khối lượng không tải của xe ở mức 2.392 kg, đường kính vòng quay 12,3 m.
Audi S6 Sportback e-tron sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại, đường mái vuốt thấp đặc trưng và các bề mặt tạo hình sắc sảo, mang lại diện mạo thể thao và tối ưu tính khí động học. Hệ số cản gió của xe đạt 0,21 Cd.
Đầu xe thiết kế kín, sở hữu một hốc gió cỡ lớn trên cản trước.
Cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED Plus có chức năng chiếu sáng Matrix và hệ thống rửa đèn pha.
Đuôi xe có cụm đèn hậu OLED kỹ thuật số thế hệ mới. Tương tự cụm đèn chiếu sáng chính phía trước, đèn hậu cũng có thể tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng kỹ thuật số theo nhu cầu cá nhân người sử dụng.
Logo phát sáng với tạo hình 4 vòng tròn đặc trưng của Audi cũng là điểm nhấn tại khu vực đuôi xe Audi S6 Sportback e-tron.
Khoang lái Audi S6 Sportback e-tron được phát triển với triết lý lấy người dùng làm trung tâm, kết hợp giữa công nghệ số và tính công thái học.
Điểm nhấn là hệ thống Audi MMI panoramic display với thiết kế cong, sử dụng công nghệ OLED, gồm bảng đồng hồ kỹ thật số Audi virtual cockpit 11,9 inch sau vô lăng kết hợp màn hình trung tâm MMI cảm ứng kích thước 14,5 inch.
Hành khách ngồi ở ghế phụ cũng được bố trí một màn hình 10,9 inch, hỗ trợ giải trí trên xe.
Mẫu sedan thuần điện của Audi còn có tính năng AR HUD, Active Privacy Mode tăng tính riêng tư cho hành khách ở ghế phụ. Hàng ghế trước có chức năng massage, sưởi và làm mát. Khoang lái trang bị hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 16 loa công suất 705 W.
Trần kính toàn cảnh của Audi S6 Sportback e-tron có thể điều chỉnh độ mờ.
Cung cấp sức mạnh cho Audi S6 Sportback e-tron là hệ truyền động 2 motor điện, sản sinh công suất tối đa 496 mã lực, có thể tăng lên thành 543 mã lực khi kích hoạt Launch Control.
Nhờ đó, Audi S6 Sportback e-tron có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây, trước khi đạt đến tốc độ tối đa 420 km/h. Hệ dẫn động quattro của xe thiên về cầu sau, kết hợp hệ thống treo khí nén thích ứng adaptive S air suspension.
Audi S6 Sportback e-tron được xây dựng trên nền tảng Premium Platform Electric (PPE), trang bị gói pin 94,9 kWh cho phép hoạt động tối đa 678 km/lần sạc đầy, công bố theo chu trình WLTP. Kiến trúc điện 800 V hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 270 kW, cho phép nạp lại 10-80% dung lượng pin trong khoảng 21 phút.
Audi S6 Sportback e-tron được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến bao gồm hỗ trợ hành trình thích ứng, hỗ trợ lái và hỗ trợ đỗ xe...
Tại Việt Nam, đối thủ của Audi S6 Sportback e-tron gồm những mẫu sedan thuần điện như Mercedes-Benz EQS, Porsche Taycan, BMW i5 hay "tân binh" Lotus Emeya.
