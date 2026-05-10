Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Cận cảnh Lotus Emeya - xe thể thao từ hơn 4 tỷ vừa ra mắt Việt Nam

  • Chủ nhật, 10/5/2026 15:59 (GMT+7)
  • 15:59 10/5/2026

Lotus Emeya được định vị như một mẫu sedan thể thao, hướng đến nhóm khách hàng muốn trải nghiệm một mẫu xe chơi thuần điện.

Lotus, Emeya anh 1

Lotus Emeya là mẫu xe thể thao được Lotus mang đến Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng mong muốn trải nghiệm "hyper-Grand Tourer" thuần điện.

Lotus, Emeya anh 2

Emeya được thiết kế theo dáng coupe 4 cửa, mui xe được rút ngắn phần đầu, mui xe vuốt thấp về xong kiểu fastback. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.139 x 2.005 x 1.464 mm, trục cơ sở khoảng 3.069 mm.

Lotus, Emeya anh 3

Cụm đèn LED phía trước đặt 2 tầng hiện đại, hốc gió và lưới tản nhiệt đóng mở tự động.

Lotus, Emeya anh 4

Đuôi xe với cặp đèn LED đặt ngang, 2 bên là hốc gió được thiết kế lồng vào phần bánh xe sau.

Lotus, Emeya anh 5

So với các mẫu xe thể thao, cốp của Lotus Emeya có độ sâu đáng kể. Với dung tích 509 lít, Emeya có thể chứa được 1-2 vali full-size.

Lotus, Emeya anh 6

Lotus Emeya được trang bị mâm đúc 21 inch với thiết kế 10 chấu.

Lotus, Emeya anh 7

Nội thất của Lotus Emeya được thiết kế khá "Trung Hoa" với những trang bị hiện đại, nhiều hiệu ứng vật liệu, màu sắc.

Lotus, Emeya anh 8Lotus, Emeya anh 9

Vô lăng bọc da với lẫy chuyển số phía sau, cần số dạng lẫy được đặt ở yên ngựa. Phiên bản cao cấp hơn như 900 Sport Carbon sẽ được trang bị chi tiết sợi carbon ở bên trong khu vực cabin và cả ở các hốc gió, cản trước, cản sau hay cánh gió chủ động.

Lotus, Emeya anh 10

Phần ghế được bọc da với các chi tiết thêu logo hãng. Mẫu xe được trang bị hệ thống âm thanh vòm tiêu chuẩn với loa KEF Premium. Khách hàng cũng có thể nâng cấp lên tùy chọn 23 loa KEF và tích hợp công nghệ Uni-Q chuẩn Dolby Atmos.

Lotus, Emeya anh 11

Hàng 2 cũng được trang bị một cổng gió và màn hình cỡ nhỏ, có các chức năng điều chỉnh âm lượng, sức gió.
Lotus, Emeya anh 12Lotus, Emeya anh 13

Lotus Emeya được đi cùng một chìa khóa thông minh và thẻ NFC để linh hoạt đóng, mở cửa xe. Khi đến gần xe, chìa khóa thông minh hoặc thẻ NFC sẽ tự động kích hoạt hệ thống điều hòa bên trong khoang lái.

Lotus, Emeya anh 14

Một trong những chi tiết đặc biệt trên Emeya là hệ thống kính chiếu hậu bằng camera, cùng hệ thống liDar xung quanh thân xe.

Lotus, Emeya anh 15

Emeya được bán với 5 tùy chọn tại Việt Nam, chia thành 2 phiên bản động cơ chính là 600 mã lực và 900 mã lực, với khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,78 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 256 km/h.

Lotus, Emeya anh 16

Bộ pin dưới sàn xe dung lượng 102 kWh, cho mẫu xe thể thao có thể di chuyển khoảng 600 km/lần sạc theo chuẩn CLTC.

Lotus, Emeya anh 17

Xe được bán với giá dao động 4,488-5,518 tỷ đồng cho 3 phiên bản động cơ mạnh 600 mã lực. Hai tùy chọn mạnh 900 mã lực là 900 Sport và 900 Sport Carbon có giá dao động 6,688-7,188 tỷ đồng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Honda lần đầu ghi nhận lỗ hoạt động hơn 2,5 tỷ USD

Honda lần đầu báo lỗ hoạt động kể từ khi niêm yết, do chi phí xe điện tăng vọt, buộc hãng phải điều chỉnh chiến lược trong bối cảnh thị trường đầy biến động.

30:1804 hôm qua

Lamborghini giao được 2.620 siêu xe trong quý I/2026

Giữa bối cảnh toàn cầu biến động, Lamborghini vẫn khởi đầu năm 2026 ấn tượng với 2.620 siêu xe được bàn giao đến khách hàng.

33:1996 hôm qua

Đan Thanh

Lotus Emeya GT xe điện xe thể thao

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý