Cận cảnh Lotus Emeya - xe thể thao từ hơn 4 tỷ vừa ra mắt Việt Nam

|
Lotus Emeya là mẫu xe thể thao được Lotus mang đến Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng mong muốn trải nghiệm "hyper-Grand Tourer" thuần điện.
|
Emeya được thiết kế theo dáng coupe 4 cửa, mui xe được rút ngắn phần đầu, mui xe vuốt thấp về xong kiểu fastback. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.139 x 2.005 x 1.464 mm, trục cơ sở khoảng 3.069 mm.
|
Cụm đèn LED phía trước đặt 2 tầng hiện đại, hốc gió và lưới tản nhiệt đóng mở tự động.
|
Đuôi xe với cặp đèn LED đặt ngang, 2 bên là hốc gió được thiết kế lồng vào phần bánh xe sau.
|
So với các mẫu xe thể thao, cốp của Lotus Emeya có độ sâu đáng kể. Với dung tích 509 lít, Emeya có thể chứa được 1-2 vali full-size.
|
Lotus Emeya được trang bị mâm đúc 21 inch với thiết kế 10 chấu.
|
Nội thất của Lotus Emeya được thiết kế khá "Trung Hoa" với những trang bị hiện đại, nhiều hiệu ứng vật liệu, màu sắc.
|
Vô lăng bọc da với lẫy chuyển số phía sau, cần số dạng lẫy được đặt ở yên ngựa. Phiên bản cao cấp hơn như 900 Sport Carbon sẽ được trang bị chi tiết sợi carbon ở bên trong khu vực cabin và cả ở các hốc gió, cản trước, cản sau hay cánh gió chủ động.
|
Phần ghế được bọc da với các chi tiết thêu logo hãng. Mẫu xe được trang bị hệ thống âm thanh vòm tiêu chuẩn với loa KEF Premium. Khách hàng cũng có thể nâng cấp lên tùy chọn 23 loa KEF và tích hợp công nghệ Uni-Q chuẩn Dolby Atmos.
|
Hàng 2 cũng được trang bị một cổng gió và màn hình cỡ nhỏ, có các chức năng điều chỉnh âm lượng, sức gió.
|
Lotus Emeya được đi cùng một chìa khóa thông minh và thẻ NFC để linh hoạt đóng, mở cửa xe. Khi đến gần xe, chìa khóa thông minh hoặc thẻ NFC sẽ tự động kích hoạt hệ thống điều hòa bên trong khoang lái.
|
Một trong những chi tiết đặc biệt trên Emeya là hệ thống kính chiếu hậu bằng camera, cùng hệ thống liDar xung quanh thân xe.
|
Emeya được bán với 5 tùy chọn tại Việt Nam, chia thành 2 phiên bản động cơ chính là 600 mã lực và 900 mã lực, với khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,78 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 256 km/h.
|
Bộ pin dưới sàn xe dung lượng 102 kWh, cho mẫu xe thể thao có thể di chuyển khoảng 600 km/lần sạc theo chuẩn CLTC.
|
Xe được bán với giá dao động 4,488-5,518 tỷ đồng cho 3 phiên bản động cơ mạnh 600 mã lực. Hai tùy chọn mạnh 900 mã lực là 900 Sport và 900 Sport Carbon có giá dao động 6,688-7,188 tỷ đồng.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.