Cận cảnh TVS Ronin 225 - môtô Ấn Độ nhập tư nhân giá 73 triệu đồng

Một đại lý chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu tại TP.HCM vừa chính thức ra mắt TVS Ronin 225. Mẫu môtô phân khối lớn của thương hiệu Ấn Độ TVS được mở bán tại Việt Nam với giá 73 triệu đồng cho cả 2 phiên bản.
TVS Ronin 225 là mẫu scrambler sở hữu ngoại hình cứng cáp. Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 2.040 x 805 x 1.170 mm, chiều dài cơ sở 1.357 mm. Khối lượng không tải của xe ở mức 160 kg.
Điểm nhấn của TVS Ronin 225 đến từ cụm đèn pha full LED phía đầu xe, trong đó đèn định vị ban ngày tạo hình chữ T nổi bật ngay trung tâm.
Thân xe thiết kế cơ bắp với rất ít chi tiết bằng nhựa.
Yên xe thiết kế kiểu "bánh mì" với chiều cao tại vị trí người lái đạt 795 mm.
Ở đuôi xe, TVS Ronin 225 có dải đèn hậu LED cùng cặp đèn xi-nhan tách rời, đặt trên chắn bùn.
Bánh trước của xe dùng mâm hợp kim 9 chấu kích thước 17 inch, đi cùng phanh đĩa 300 mm có ABS. Phuộc trước dạng USD với đường kính 41 mm.
Mâm sau cũng là loại hợp kim 9 chấu đường kính 17 inch, trang bị phanh đĩa 240 mm có ABS.
Giảm xóc sau dạng lò xo đơn, có thể điều chỉnh 7 mức.
TVS Ronin 225 được trang bị ghi đông cao, mở rộng và hơi nghiêng nhẹ về phía người lái.
Cụm đồng hồ hình tròn cổ điển đặt lệch về phía trái, hiển thị màu sắc nét các thông số và có hỗ trợ kết nối với thiết bị di động.
Cận cảnh cùm công tắc của TVS Ronin 225.
Xe có trang bị nút passing. Các tay côn và tay phanh có thể điều chỉnh 3 nấc.
Một cổng USB cũng có mặt trên xe.
Bình xăng của TVS Ronin 225 sở hữu dung tích 14 lít. Theo thông tin xuất hiện trên xe, TVS Ronin 225 tương thích xăng sinh học E20.
TVS Ronin 225 được trang bị động cơ SOHC, xy-lanh đơn, 4 kỳ, 4 van, dung tích xy-lanh 225 cc, làm mát bằng dầu. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 20,4 mã lực tại 7.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 19,93 Nm tại 3.750 vòng/phút.
Xe được trang bị 2 chế độ lái Urban và Rain, có thể điều chỉnh thông qua phím bấm trên cùm công tắc.
Với công nghệ Glide Through Technology (GTT), người điều khiển chỉ cần thả nhẹ tay côn hoặc thả hoàn toàn ở các cấp số 1-3, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh động cơ giúp xe di chuyển ở tốc độ chậm mà không cần thao tác tăng ga, từ đó hỗ trợ di chuyển trong đô thị.
Tại Việt Nam, TVS Ronin 225 được phân phối bởi đơn vị tư nhân với 2 phiên bản TD và Nimbus, đồng giá 73 triệu đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, gồm các tùy chọn màu Cam, Xám ở bản TD và Xám ở bản Nimbus.
Đối trọng của TVS Ronin 225 tại Việt Nam sẽ là Yamaha XRS 155 - mẫu xe côn tay được Yamaha phân phối chính hãng với giá bán 78 triệu đồng. So với Yamaha XRS 155, "tân binh" TVS Ronin 225 có lợi thế về giá bán, dung tích động cơ nhưng gặp thách thức về giá trị thương hiệu, dịch vụ hậu mãi.
