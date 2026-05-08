Cận cảnh Honda SH Vetro Blue - nhập khẩu Italy, đắt gấp đôi SH Việt

Một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu tại TP.HCM vừa chính thức ra mắt dòng xe tay ga Honda SH nhập khẩu Italy phiên bản 2026. Trong đó, nổi bật là phiên bản Honda SH Vetro Blue với dàn áo màu xanh trong suốt, giá bán 235 triệu đồng.
Là phiên bản đặc biệt của Honda SH150i nên mẫu xe này sở hữu các thông số kích thước tương đồng phiên bản thường, kiểu dáng cũng không có sự khác biệt đáng kể.
Điểm nhấn nằm ở "dàn áo" màu Vetro Blue cùng bộ tem màu bạc mới lạ trên thân xe. Thiết kế trong suốt kiểu thủy tinh pha lê của "dàn áo" cho phép ánh sáng xuyên qua, tạo hiệu ứng thị giác khá ấn tượng, đồng thời cho phép người dùng quan sát cấu trúc cơ khí bên trong.
Bộ mâm đúc 5 chấu sử dụng cho bánh trước và sau, kết hợp phanh đĩa cũng là điểm nhấn ngoại hình đáng chú ý của chiếc Honda SH Vetro Blue. Giảm xóc Ohlins phía sau là trang bị gắn thêm, không phải tiêu chuẩn theo xe.
Chi tiết mắt mèo phản quang trên chắn bùn trước cũng là điểm khác biệt dễ nhận thấy giữa Honda SH nhập Italy và Honda SH Việt.
Các chi tiết ở đầu và đuôi xe gồm cụm đèn chiếu sáng chính dạng LED, đèn định vị ban ngày, cụm đèn hậu LED 2 tầng... đều tương đồng Honda SH160i phiên bản Việt Nam.
Khu vực đầu xe với cùm công tắc, màn hình màu TFT kích thước 4,2 inch cũng có sự tương đồng với Honda SH160i bản Việt.
Xe được trang bị bộ khóa smartkey. Honda SH160i Vetro Blue tương thích xăng sinh học E5 và E10.
Mẫu xe tay ga nhập khẩu Italy cũng có không gian cốp rộng rãi dưới yên xe.
Phiên bản Vetro Blue của Honda SH150i nhập khẩu Italy được trang bị động cơ eSP+ 150 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa khoảng 16,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm.
Với giá bán 235 triệu đồng, Honda SH Vetro Blue đắt hơn gấp đôi Honda SH160i bản Việt (95,09-104,29 triệu đồng). Tại sự kiện, đơn vị tư nhân chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu cũng công bố giá bán cho Honda SH350i nhập Italy, lần lượt 305 triệu đồng và 310 triệu đồng cho các phiên bản Performance và Sporty.
Với giá bán cao hơn gấp đôi Honda SH Việt, phiên bản Vetro Blue mang tính chất sưu tầm là chủ yếu. Đơn vị kinh doanh cho biết lượng xe Honda SH Vetro Blue nhập khẩu Italy về hàng rất hạn chế, tuy nhiên không chia sẻ chính xác con số.
