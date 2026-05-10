Honda lần đầu ghi nhận lỗ hoạt động hơn 2,5 tỷ USD

  Chủ nhật, 10/5/2026 10:43 (GMT+7)
Honda lần đầu báo lỗ hoạt động kể từ khi niêm yết, do chi phí xe điện tăng vọt, buộc hãng phải điều chỉnh chiến lược trong bối cảnh thị trường đầy biến động.

Theo Nikkei, Honda ghi nhận khoản lỗ hoạt động khoảng 400 tỷ Yen (2,55 tỷ USD) cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026. Nguyên nhân chính đến từ những khó khăn trong mảng xe điện (EV), buộc hãng phải xem xét lại chiến lược phát triển trong lĩnh vực này.

Đây là lần đầu tiên Honda báo lỗ ở cấp độ hoạt động kể từ khi niêm yết vào năm 1957. Trong năm tài chính trước đó, hãng từng đạt lợi nhuận hoạt động lên tới 1,2 nghìn tỷ Yen. Dù vậy, tập đoàn đặt mục tiêu quay trở lại có lãi trong năm tài chính hiện tại, kết thúc vào tháng 3/2027, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng xe máy.

Xét về quy mô, khoản lỗ này được xem là lớn thứ hai trong lịch sử các hãng ôtô Nhật Bản, chỉ sau mức lỗ 461 tỷ Yen của Toyota trong năm tài chính kết thúc tháng 3/2009, thời điểm diễn ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, việc so sánh trực tiếp gặp hạn chế do khác biệt về chuẩn mực kế toán.

Vào tháng 3/2026, Honda đã dự báo mức lỗ hoạt động dao động từ 270 tỷ đến 570 tỷ Yen cho năm tài chính vừa qua. Hãng cũng thông báo hủy bỏ kế hoạch ra mắt 3 mẫu xe điện tại thị trường Bắc Mỹ.

Từ bỏ chiến lược xe điện, Honda tập trung mảng xe máy

Honda ước tính tổng chi phí và thiệt hại liên quan đến chiến lược EV có thể lên tới 2,5 nghìn tỷ Yen trong 2 năm tài chính từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2027. Khoản này bao gồm tổn thất do giảm giá trị tài sản khi tạm dừng phát triển và sản xuất hàng loạt xe điện, cũng như chi phí bồi thường cho các nhà cung cấp linh kiện.

Trong bối cảnh đó, tập đoàn kỳ vọng sẽ cải thiện kết quả kinh doanh nhờ sự tăng trưởng của thị trường xe máy, đặc biệt tại châu Á, cùng với lợi thế từ đồng Yen yếu. Tuy nhiên, các khoản lỗ liên quan đến EV vẫn sẽ tiếp tục gây áp lực trong ngắn hạn.

Theo kế hoạch, Honda sẽ công bố báo cáo tài chính năm và chiến lược quản lý vào tuần tới. Giới quan sát dự đoán hãng sẽ đưa ra các giải pháp nhằm phục hồi hoạt động tại thị trường Bắc MỹTrung Quốc, đồng thời đẩy mạnh phát triển tại Ấn Độ - khu vực đang có tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Việt Hà

