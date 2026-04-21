Liên doanh Sony-Honda Mobility sẽ đi về đâu?

Liên doanh Sony-Honda Mobility buộc phải tìm hướng đi mới sau khi hủy dự án xe điện đầu tay, chuyển trọng tâm sang khai thác công nghệ và dịch vụ trong lĩnh vực di chuyển thông minh.

Liên doanh Sony-Honda Mobility giữa Sony và Honda đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi quyết định hủy bỏ mẫu xe điện đầu tiên, đồng thời chuyển hướng tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ đã phát triển.

Liên doanh Sony-Honda Mobility thu hẹp hoạt động

Theo Nikkei, liên doanh Sony-Honda Mobility, do Sony và Honda góp vốn theo tỷ lệ 50-50, đã thông báo về việc dừng phát triển mẫu xe điện Afeela 1. Nguyên nhân xuất phát từ việc Honda điều chỉnh chiến lược điện hóa, khi hãng này giữ vai trò sản xuất trong dự án.

Sau quyết định này, Sony-Honda Mobility cùng 2 công ty mẹ đang tìm kiếm những hướng đi mới để duy trì hoạt động của liên doanh. Ngay từ tháng 4/2026, các bên dự kiến sẽ xác định lại mô hình kinh doanh cũng như phương án xử lý khoảng 400 nhân sự thuộc biên chế.

Với việc dự án xe điện bị hủy, bộ phận Marketing và một số mảng khác đang rơi vào tình trạng dư thừa nhân lực. Sony và Honda đang cân nhắc tiếp nhận một phần nhân viên trên.

Thay vì tập trung vào xe điện, Sony và Honda đang thảo luận về các sản phẩm và dịch vụ ngoài lĩnh vực EV. Một trong những hướng đi tiềm năng là tận dụng các công nghệ đã phát triển cho Afeela 1, bao gồm trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống âm thanh cao cấp.

Sẽ có thêm mẫu xe mới từ Sony-Honda Mobility?

Trước khi bị hủy, Afeela 1 được định vị là mẫu xe công nghệ cao với khoảng 40 cảm biến để nhận diện môi trường xung quanh, đồng thời dự kiến tích hợp khả năng tương thích với máy chơi game PlayStation 5 của Sony. Mẫu xe này từng được lên kế hoạch bán ra tại Bắc Mỹ vào năm 2026 và tại Nhật Bản vào năm 2027.

Sony-Honda Mobility được thành lập vào năm 2022 với mục tiêu kết hợp thế mạnh công nghệ của Sony và kinh nghiệm sản xuất của Honda, nhằm "tái định nghĩa trải nghiệm di chuyển" vượt ra ngoài vai trò truyền thống của một phương tiện giao thông. Dù dự án xe điện đầu tiên không thành công, tinh thần này vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục được áp dụng trong các mô hình kinh doanh mới bền vững hơn.

Đối với Sony, hợp tác với Honda vẫn là cánh cửa để mở rộng hệ sinh thái giải trí sang lĩnh vực di chuyển, tạo ra những trải nghiệm giải trí mới. Trong khi đó, Honda kỳ vọng có thể tận dụng các phần mềm và dịch vụ phát triển từ liên doanh để ứng dụng vào các dòng xe hiện có, đặc biệt trong bối cảnh phần mềm ngày càng trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi của ngành công nghiệp ôtô.

Dù vậy, khả năng Sony-Honda Mobility quay lại với một mẫu xe khác trong tương lai vẫn chưa bị loại bỏ. Tuy nhiên, đây sẽ là thách thức lớn khi các hãng xe tại Mỹ và Trung Quốc đang tiến rất nhanh trong các lĩnh vực như lái xe tự động và phần mềm.

