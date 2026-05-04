Sedan 'cứu nguy' cho doanh số Honda tại Mỹ

Doanh số tháng 4 của Honda tại Mỹ tăng nhẹ nhờ đà bứt phá của Accord và Prelude, trong khi thành tích của SUV lại gây thất vọng.

Honda vừa ghi nhận tín hiệu tích cực hiếm hoi sau một năm đầy biến động khi doanh số tháng 4/2026 tăng 1,6%, đạt 125.571 xe. Sedan trở thành cứu tinh cho hãng, trong bối cảnh doanh số SUV sụt giảm.

Doanh số sedan của Honda bất ngờ tăng mạnh

Nổi bật nhất là Honda Accord khi doanh số tăng vọt 42,5%, đạt 16.071 xe. Điều này cho thấy nhu cầu đối với thiết kế sedan truyền thống vẫn còn rất lớn tại Mỹ. Bên cạnh đó, Honda Civic cũng ghi nhận mức tăng 6,3%, đạt 25.040 xe.

Honda Accord và Civic ghi nhận doanh số tăng trưởng lần lượt 42,5% và 6,3% trong tháng 4/2026 tại Mỹ. Tính từ đầu năm đến nay, 2 mẫu xe này có mức tăng trưởng lần lượt là 27,5% và 0,1%.

Một điểm sáng khác là sự trở lại của Honda Prelude. Mẫu coupe này đạt doanh số 357 xe trong tháng 4/2026, tăng 77 xe so với tháng 3 và là kết quả tốt nhất kể từ khi được bán trở lại. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, Honda mới chỉ bán được 1.152 chiếc Prelude. Dù vậy, con số này vẫn nhỉnh hơn đối thủ trực tiếp là Subaru BRZ, vốn chỉ đạt 1.086 xe.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, xe hybrid tiếp tục được ưa chuộng. Honda cho biết đã bán hơn 40.000 xe hybrid trong tháng 4, với hơn một nửa số xe Accord và CR-V bán ra là phiên bản điện hóa.

Doanh số SUV tại Mỹ của Honda đi xuống

Ở chiều ngược lại, nhóm xe SUV, bán tải và minivan lại chứng kiến sự sụt giảm 5,3%, xuống còn 84.103 xe. Doanh số Honda Odyssey giảm mạnh 23% còn 7.449 xe, trong khi mẫu xe điện Prologue cũng giảm 18,4%, chỉ đạt 1.508 xe.

Trong khi đó, đa phần những mẫu SUV của Honda đều ghi nhận thành tích giảm sút trong tháng 4/2026. Tính từ đầu năm đến nay, chỉ có duy nhất Honda Passport ghi nhận mức tăng trưởng 13,6%.

Các mẫu Honda Ridgeline, HR-V, Pilot và Passport đều ghi nhận mức giảm. Điểm sáng hiếm hoi trong nhóm này là CR-V, với doanh số tăng 2,9% lên 42.677 xe, tiếp tục giữ vững vị trí mẫu xe bán chạy nhất.

Dù doanh số Honda Passport đi xuống, hãng xe đến từ Nhật Bản vẫn có tin vui khi tới 81% khách hàng lựa chọn phiên bản TrailSport cao cấp. Mẫu SUV này có giá khởi điểm từ 44.950 USD và đi kèm nhiều biến thể như TrailSport, Blackout, Elite và Blackout Elite.

Thương hiệu cao cấp Acura có doanh số kém khả quan

Ở thương hiệu hạng sang Acura, tình hình kém khả quan hơn khi doanh số giảm 15,6%, còn 11.834 xe. RDX giảm sâu 32,2% xuống 2.538 xe và dự kiến sẽ tạm ngừng sản xuất trong thời gian tới. Các mẫu xe sắp “khai tử” cũng có doanh số rất thấp, với chỉ 81 chiếc TLX và 10 chiếc ZDX được bán ra.

Thương hiệu hạng sang của Honda là Acura ghi nhận doanh số tháng 4/2026 giảm 15,6%. Tính từ đầu năm 2026, thương hiệu này đã bán được 44.187 chiếc, giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Acura MDX giữ mức doanh số ổn định, còn ADX và Integra vẫn duy trì phong độ tốt. Riêng Acura Integra tăng trưởng mạnh 27,1% trong tháng 4 và tăng 26% tính từ đầu năm.

Nhìn chung, dù còn nhiều thách thức, kết quả tháng 4 cho thấy Honda đang dần lấy lại đà tăng trưởng nhờ sự bứt phá của các dòng sedan và xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, việc thiếu những dòng sản phẩm mới tại thị trường Mỹ có thể đe dọa đến thành tích của hãng trong tương lai.