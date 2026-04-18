Audi lại làm xe điện mới dù doanh số lao dốc

Bất chấp sự suy giảm doanh số ở mẫu xe điện hiện hành, Audi lại tiếp tục bắt tay với SAIC làm xe mới chỉ dành cho thị trường Trung Quốc.

Bất chấp khởi đầu không mấy suôn sẻ tại thị trường tỷ dân, Audi vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược mới với đối tác SAIC Motor.

Động thái này khẳng định quyết tâm của hãng xe Đức trong việc duy trì và phát triển "AUDI", thương hiệu xe điện dành riêng cho Trung Quốc (không sử dụng logo 4 vòng nhẫn mà chỉ dùng chữ cái viết hoa).

Điểm chính của thỏa thuận này là việc thành lập một trung tâm R&D chuyên biệt mang tên Audi Innovation & Technology Center với mục tiêu phát triển các công nghệ điện hóa và xe kết nối thông minh (ICV) đặc thù cho thị trường Trung Quốc.

Trung tâm chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ AI. Trọng tâm sẽ là các khoang lái thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, mang lại trải nghiệm nhập vai, cùng hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) được tinh chỉnh riêng cho điều kiện giao thông địa phương.

Audi và SAIC xác nhận sẽ cùng phát triển 4 mẫu xe AUDI hoàn toàn mới dựa trên nền tảng kỹ thuật số tiên tiến thế hệ tiếp theo (Advanced Digitized Platform - ADP).

Đầu tiên là chiếc SUV E7X dự kiến ra mắt tại triển lãm Auto China ở Bắc Kinh vào cuối tháng 4. Đây là mẫu SUV điện đầu tiên của thương hiệu, tập trung tối đa vào trải nghiệm kỹ thuật số và sự thoải mái cho hàng ghế sau.

AUDI E7X dự kiến ra mắt vào cuối tháng 4 tại Trung Quốc. Ảnh: AUDI.

Đến năm 2027, hãng dự kiến ra mắt thêm một mẫu limousine thể thao dành cho phân khúc hạng sang.

Quyết định này của Audi diễn ra trong bối cảnh mẫu xe đầu tiên của thương hiệu là E5 Sportback đang gặp khó khăn.

Dù từng gây sốt với hơn 10.000 đơn đặt hàng sớm vào năm ngoái, nhưng lượng xe thực tế bàn giao trong tháng 1 và tháng 2 đã giảm mạnh. Trong tháng 3, hãng chỉ ghi nhận 2.630 xe bán ra, một phần do ảnh hưởng của quy định thuế mới 5% đối với xe điện tại Trung Quốc.

Việc loại bỏ logo 4 vòng nhẫn truyền thống đã gây ra sự nhầm lẫn và làm giảm sức hút về mặt nhận diện thương hiệu đối với khách hàng Trung Quốc, vốn coi trọng sự sang trọng và tính biểu tượng.

Việc tung thêm các mẫu xe mới với công nghệ AI được coi là "liều thuốc" để AUDI lấy lại vị thế trước sức ép từ các đối thủ nội địa như Xiaomi hay Nio.