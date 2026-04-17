Lý do Xiaomi sẽ không làm xe điện giá rẻ

CEO Lei Jun của Xiaomi bác bỏ ý tưởng tham gia thị trường xe điện giá rẻ, thay vào đó tập trung vào các dòng xe thông minh có thông số kỹ thuật cao.

Theo IT Home, CEO Lei Jun của Xiaomi đã khẳng định hãng này sẽ không giới thiệu các mẫu xe điện có giá dưới 100.000 NDT (khoảng 14.660 USD ) trong vài năm tới.

Trước câu hỏi về khả năng tham gia phân khúc xe điện giá rẻ, CEO Xiaomi cho biết quá trình phát triển xe thông minh đang đẩy chi phí tăng cao, khiến việc duy trì giá bán dưới ngưỡng 100.000 NDT là nhiệm vụ tương đối khó khăn.

Lãnh đạo Xiaomi tiết lộ Xiaomi SU7 thế hệ mới bao gồm hơn 100 nâng cấp so với bản tiền nhiệm. Những thay đổi này dẫn đến chi phí nguyên vật liệu tăng thêm gần 20.000 NDT (khoảng 2.932 USD ), nhưng giá bán đến tay khách hàng hiện chỉ tăng 4.000 NDT (khoảng 586 USD ).

Xiaomi SU7 bản nâng cấp hiện có giá khởi điểm 219.900 NDT (khoảng 32.237 USD ), tức cao hơn hẳn ngưỡng 100.000 NDT mà CEO Lei Jun đã loại trừ.

Xiaomi cho biết SU7 thế hệ mới khi ra mắt đã nhận được 15.000 đơn đặt hàng chỉ trong 34 đầu tiên. Tốc độ "cháy hàng" của Xiaomi SU7 cho thấy tính đúng đắn trong chiến lược mà Xiaomi theo đuổi - tập trung vào các dòng xe có thông số kỹ thuật cao hơn, thay vì tham gia cuộc chiến khốc liệt ở phân khúc xe điện giá rẻ.

CEO Lei Jun nhấn mạnh việc cung cấp các dòng xe thông minh có tính cạnh tranh cao vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời lưu ý rằng chiến lược này đòi hỏi chi phí cao hơn so với việc phát triển các mẫu xe điện đơn giản có giá bán rẻ.

Thông điệp của CEO Xiaomi xác nhận sự tập trung của hãng vào các phân khúc xe điện có giá cao, nơi hệ thống lái thông minh, hệ sinh thái phần mềm và phần cứng hiện đại chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí.

Theo Car News China, thị trường xe điện Trung Quốc vẫn đang chứng kiến mức độ cạnh tranh khá gay gắt, đặc biệt ở các phân khúc giá rẻ.

Nhóm xe điện giá rẻ dưới 150.000 NDT (khoảng 21.990 USD ) đang là "sân chơi" của những mẫu xe sản xuất đại trà, sản lượng lớn và tập trung vào hiệu quả chi phí cho nhà sản xuất, thay vì ưu tiên các tính năng thông minh.