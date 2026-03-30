Hơn 4.000 xe điện Xiaomi SU7 đến tay khách hàng trong một tuần

Chỉ trong tuần đầu tiên, Xiaomi đã hoàn tất bàn giao hơn 4.000 xe điện Xiaomi SU7 2026.

Trên mạng xã hội, CEO Lei Jun của Xiaomi cho biết xe điện Xiaomi SU7 2026 vừa ghi nhận doanh số tuần đầu tiên trong khoảng 4.000-5.000 xe. Mẫu sedan điện bản nâng cấp chính thức trình làng vào ngày 19/3, bắt đầu bàn giao cho khách hàng từ ngày 23/3.

Người đứng đầu Xiaomi cho biết hãng xe điện Trung Quốc đặt mục tiêu cải thiện tốc độ giao hàng, chủ yếu thông qua sự chủ động trong nâng cao năng lực sản xuất và tăng lượng tồn kho.

Trước đó, Car News China cho biết xe điện Xiaomi SU7 2026 đã thu về 15.000 đơn đặt hàng chỉ trong 34 phút đầu mở bán.

Ở bản nâng cấp, Xiaomi SU7 vẫn duy trì kiểu dáng fastback đặc trưng, đi kèm vài cập nhật ở ngoại hình như lưới tản nhiệt phía trước thiết kế lại, tích hợp radar sóng milimet. Đèn pha hình giọt nước được giữ nguyên, tầm chiếu sáng tối đa ở mức 400 m.

Xiaomi SU7 2026 có các tùy chọn màu sắc ngoại thất mới gồm Cabriolet Blue, Crimson Red và Indigo Green. Mẫu sedan điện của Xiaomi có chiều dài tổng thể 4.997 mm, chiều dài trục cơ sở 3.000 và mâm xe đường kính 20 inch. Phía sau, Xiaomi SU7 sở hữu cánh gió chỉnh điện.

Xiaomi SU7 2026 có 3 phiên bản trang bị motor điện V6s Plus, trong đó các bản Standard và Pro có công suất 235 kW, còn bản Max có công suất định mức 288 kW.

Hai phiên bản Standard và Pro xây dựng trên kiến trúc điện 752 V, còn bản Max phát triển trên kiến trúc điện 897 V. Phạm vi hoạt động tối đa của các phiên bản lần lượt 720 km, 902 km và 835 km, công bố theo chu trình CLTC.

Khi kết nối trụ sạc nhanh, Xiaomi SU7 2026 có thể nạp lại 450-670 km sau 15 phút, tùy phiên bản.

Các phiên bản Standard, Pro và Max của Xiaomi SU7 2026 có giá bán dao động 219.900-303.900 NDT, tương đương 31.870- 43.950 USD .