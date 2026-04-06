Xiaomi livestream cảnh CEO 'mổ xẻ' sedan điện SU7 thế hệ mới

CEO Lei Jun của Xiaomi đích thân "mổ xẻ" mẫu sedan điện Xiaomi SU7 mới cùng với một chuyên gia về an toàn.

Theo Car News China, Xiaomi vừa cho livestream buổi trình diễn "mổ xẻ" thế hệ mới của sedan điện Xiaomi SU7. Đích thân CEO Lei Jun của Xiaomi tham gia buổi livestream này để kiểm tra các chi tiết ngoại thất, nội thất, hệ thống điện, an toàn và cả khung gầm của xe.

Buổi livestream kéo dài trong khoảng 3,5 giờ, cho thấy chiếc sedan điện đã được tháo rời đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Chuyên gia an toàn Zhu Xichan đã được mời tham gia quá trình "mổ xẻ" Xiaomi SU7 Pro mới. Đây là phiên bản sử dụng hệ dẫn động cầu sau, pin LFP dung lượng 96,3 kWh, hệ thống treo khí nén với giá bán 249.900 NDT (khoảng 36.290 USD ).

Ngoại thất

CEO Lei Jun "khởi động" với lớp sơn của Xiaomi SU7. Chiếc sedan điện được áp dụng công nghệ sơn với mô tả gồm 3 lớp sơn và 2 quy trình sấy. Bên dưới lớp sơn, các tấm ốp thân xe được bảo vệ khỏi ăn mòn bằng cách sử dụng thép mạ kẽm, tiền xử lý và điện di.

Lớp sơn đầu tiên là một lớp trung gian. Nó tạo ra một lớp nền đồng nhất, lấp đầy các khuyết tật và quyết định kết cấu cuối cùng. Lớp này cũng được cho là giúp cải thiện khả năng chống đá dăm.

Lớp sơn màu đầu tiên được sấy ở 160 độ C trong 20 phút để tăng cường khả năng bảo vệ. Lớp sơn thứ hai sẽ quyết định màu sắc, được cho trải qua quá trình sấy nhanh để làm bay hơi các dung môi và loại bỏ độ ẩm.

Lớp thứ ba là một lớp sơn bóng giúp bảo vệ lớp màu. Lớp này được thi công 2 lần để mang lại độ bóng tốt hơn và được sấy ở 140 độ C trong 20 phút để tăng cường khả năng chống trầy xước.

Mâm xe Xiaomi SU7 Pro mới được chế tạo bằng quy trình phay. Hình dáng của mâm là thành quả của quá trình phay kéo dài 13 giờ với 22 dụng cụ cắt khác nhau.

Cản trước của xe tích hợp một radar sóng milimet 4D mới và một bộ lọc không khí chủ động có thể điều chỉnh. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất SU7 Max được trang bị các ống dẫn khí độc đáo ở cả hai bên để giữ mát cho hệ thống phanh.

Đèn pha Xiaomi SU7 mới có 4 mô-đun chiếu sáng với đế đồng và các bộ tản nhiệt hình trụ có diện tích tản nhiệt lớn hơn. Hệ thống làm mát bằng không khí chủ động với một quạt và hai ống dẫn khí 90 độ cũng là điểm đáng chú ý. Cụm đèn hậu có lớp hoàn thiện 3 lớp được sơn phun và khắc laser, bao gồm 360 điểm LED được đặt cách nhau 10 mm.

Gương chiếu hậu ngoài của Xiaomi SU7 mới tích hợp camera toàn cảnh với độ bao phủ ống kính đạt 90,7%. Gương có tính năng cảnh báo điểm mù và một lớp sưởi ở phía sau ống kính. Trên phiên bản Max, trang bị này có thêm chức năng chống chói điện hóa.

Cốp trước của Xiaomi SU7 thế hệ mới sở hữu dung tích 105 lít và là loại chỉnh điện, có thể mở bằng điều khiển giọng nói hoặc nút vật lý bên ngoài.

Chi tiết ngoại thất đáng chú ý của phần ngoại thất Xiaomi SU7 thế hệ mới còn là bộ tản nhiệt đặt nghiêng giúp tiết kiệm không gian so với cách sắp xếp thẳng đứng. Hệ thống này tích hợp một dầm tam giác bằng nhôm đúc áp lực, mô-đun môi chất lạnh, máy nén, bộ sưởi PTC và mô-đun mạch nước.

Nội thất

Tại bệ tì tay trung tâm, Xiaomi SU7 thế hệ mới có một tủ lạnh cùng không gian lưu trữ đến 18,4 lít. Hệ thống loa tại cửa của SU7 đã được Xiaomi nâng cấp với lưới kim loại để cải thiện khả năng truyền âm.

Hệ thống âm thanh của xe gồm 25 loa, ngoài ra còn có một mảng 8 micro với 3 mô-đun trong khoang lái, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói 5 vùng.

Ghế lái của xe chỉnh điện 18 hướng, sử dụng vật liệu 7 lớp. Xiaomi SU7 trang bị cảm biến LiDAR, radar sóng milimet 4D, 12 cảm biến siêu âm và 11 camera.

Khung gầm và hệ thống an toàn

Xiaomi SU7 áp dụng cấu trúc tay đòn kép phía trước và đa liên kết 5 điểm phía sau. Hệ thống treo này được cho là giúp xe duy trì độ bám của bốn bánh khi phanh hoặc vào cua.

Lò xo khí nén 2 buồng vòng kín và hệ thống giảm chấn liên tục cho phép điều chỉnh độ cao và độ cứng của hệ thống treo theo thời gian thực.

Xiaomi SU7 trang bị tiêu chuẩn kẹp phanh trước cố định 4 piston. Cấu trúc này giúp giảm nhẹ mô-men xoắn cản và tăng phạm vi hoạt động của xe thêm 3 km, công bố theo chu trình CLTC. Phiên bản SU7 Max sử dụng kẹp phanh Brembo 4 piston và đĩa phanh thông gió.

Gói pin của xe được bảo vệ bởi một hệ khung gồm 2 dầm ngang bằng thép độ cứng 1.500 MPa và 2 dầm ngang sàn bằng thép độ cứng 2.000 MPa ở phía trên.

CEO Lei Jun và chuyên gia Zhu Xichan cho chiếc Xiaomi SU7 trải qua thử nghiệm va chạm trực diện lệch tâm 50% ở tốc độ 60 km/h, qua đó nhấn mạnh khả năng hấp thụ năng lượng ở vùng co rụm phía trước và sự biến dạng rõ rệt của dầm cản trước mà không bị rách. Cột A của xe cũng không bị biến dạng.

Xiaomi SU7 mới chính thức trình làng vào ngày 19/3, bắt đầu bàn giao cho khách hàng từ ngày 23/3. Các phiên bản Standard, Pro và Max của Xiaomi SU7 2026 có giá bán dao động 219.900-303.900 NDT, tương đương 31.870- 43.950 USD .

CEO Lei Jun cũng xác nhận Xiaomi đã bàn giao thành công khoảng 4.000-5.000 xe SU7 2026 chỉ trong tuần đầu tiên.