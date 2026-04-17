Lầu Năm Góc yêu cầu hãng xe Mỹ quay lại sản xuất vũ khí

General Motors và Ford đã tham gia cuộc họp với Lầu Năm Góc để thảo luận về khả năng hỗ trợ quân đội Mỹ sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự.

Theo Carscoops, khoảng 80 năm trước trong giai đoạn Thế chiến II, các nhà sản xuất ôtô Mỹ từng được yêu cầu dừng dây chuyền sản xuất ôtô dân dụng, chuyển sang xuất xưởng các loại vũ khí quân dụng như máy bay ném bom, xe tăng, xe tải và động cơ máy bay.

Giờ đây khi xung đột tại Iran vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, Chính phủ Mỹ được cho là đã yêu cầu các hãng xe Mỹ quay trở lại sản xuất vũ khí phục vụ chiến trường.

Báo cáo của The Wall Street Journal cho thấy các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đã bắt đầu đặt vấn đề với loạt hãng xe lớn, về khả năng hỗ trợ sản xuất các hệ thống vũ khí và thiết bị quân sự.

Lãnh đạo của General Motors và Ford được cho là đã tham gia vào các cuộc thảo luận sơ bộ với quan chức Lầu Năm Góc, cùng đại diện từ các công ty như GE Aerospace và Oshkosh.

Thay vì chỉ dựa vào nguồn lực từ các nhà thầu quốc phòng truyền thống, Lầu Năm Góc rõ ràng đang tìm hiểu xem liệu các hãng xe Mỹ - những tên tuổi vốn đã quen với hoạt động sản xuất quy mô lớn - có thể giúp Mỹ tăng tốc xuất xưởng tên lửa, đạn dược, hệ thống phòng thủ drone và các thiết bị quân sự khác hay không.

Chuyên trang Carscoops lưu ý rằng không giống giai đoạn thập niên 1940, việc chuyển đổi dây chuyền sản xuất các dòng bán tải, SUV hiện tại sang sản xuất vũ khí, đạn dược và tên lửa được cho là sẽ cực kỳ phức tạp.

Trong số các nhà sản xuất ôtô Mỹ hiện tại, General Motors dường như đang nằm ở vị trí ưu tiên cao hơn. General Motors đã có sẵn một bộ phận quốc phòng, chuyên trách chế tạo dòng phương tiện ISV cho quân đội Mỹ, dựa trên nền tảng của Chevrolet Colorado.

General Motors cũng được tin tưởng sẽ là ứng cử viên hàng đầu để phát triển thế hệ xe thay thế cho dòng Humvee mà quân đội Mỹ đang sử dụng.

Trong khi đó, Ford đã không còn đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng kể từ Thế chiến II.

Trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang đề xuất mức ngân sách kỷ lục 1.500 tỷ USD , chi tiêu quốc phòng Mỹ dự kiến có sự tăng trưởng bùng nổ trong thời gian tới.

Chuyên trang Carscoops nhận định chưa rõ khả năng Big Three của ngành công nghiệp ôtô Mỹ đủ khả năng vừa sản xuất vũ khí cho quân đội, đồng thời duy trì hoạt động lắp ráp ôtô - vốn là "mạch máu" duy trì nguồn sống cho các nhà máy hiện tại.

Sự chuyển dịch này cũng tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá bán ôtô tại Mỹ tiếp tục tăng cao. Đây là rủi ro mà cả hãng xe lẫn khách hàng Mỹ đều không mong muốn.