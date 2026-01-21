Quân đội Mỹ làm xe tăng hybrid

Thay vì mang động cơ tuabin khí quen thuộc, chiếc xe tăng Abrams nay sử dụng động cơ diesel cùng công nghệ hybrid.

Quân đội Mỹ vừa qua đã chính thức công bố biến thể M1E3 Abrams, thế hệ tiếp theo của dòng xe tăng chủ lực hiện nay. Thay đổi cốt lõi trên "quái vật" này là việc thay thế động cơ tuabin khí Honeywell 1.500 mã lực bằng động cơ diesel Caterpillar C13D.

Động cơ mới này vốn được sử dụng phổ biến trong các thiết bị công nghiệp nặng, giúp đơn giản hóa việc bảo trì và cung ứng phụ tùng tại các khu vực vận hành khác nhau.

Hệ thống truyền động của M1E3 được chuyển sang dạng hybrid thông qua hộp số SAPA tích hợp bộ truyền động điện. Cấu trúc này cho phép kíp lái vận hành các thiết bị điện tử hoặc di chuyển ở tốc độ thấp bằng năng lượng điện mà không cần kích hoạt động cơ đốt trong.

Bản prototype của xe tăng Abrams hybrid. Ảnh: The Fast Lane Truck/YouTube

Theo thông tin từ quân đội Mỹ được tờ InsideEVs trích dẫn, hệ thống hybrid giúp cải thiện hiệu suất nhiên liệu thêm 50% so với phiên bản hiện tại. Bên cạnh đó, trọng lượng xe cũng được cắt giảm từ mức hơn 80 tấn xuống còn khoảng 60 tấn, hỗ trợ khả năng cơ động trên các địa hình hạn chế tải trọng.

Về công nghệ điều khiển, M1E3 nay được tích hợp hệ thống camera giám sát 360 độ và cảm biến âm thanh để phát hiện thiết bị bay không người lái. Khoang điều khiển sử dụng vô lăng dạng xe đua với các phím chức năng có thể lập trình tùy theo cấu hình nhiệm vụ.

Hiện tại, đây chỉ là bản prototype và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Quân đội Mỹ đang tiến hành đánh giá để lựa chọn giữa hai loại pin lithium-ion hoặc lithium-sắt-photphat (LFP) cho hệ thống điện cao áp.