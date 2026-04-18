Có gì ở Ford Mustang Mach-E - SUV thuần điện giá 1,7 tỷ đồng

Là SUV thuần điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam, Ford Mustang Mach-E ở mức giá 1,7 tỷ đồng sở hữu khả năng tăng tốc mạnh mẽ, khoang lái tiện nghi và hiện đại.

Tại Việt Nam, Ford Mustang Mach-E là mẫu xe được hãng lựa chọn để tham gia thị trường ôtô thuần điện. Mẫu SUV đầu tiên của Ford từng chào sân với giá 2,599 tỷ đồng , gần đây vừa được điều chỉnh giá niêm yết về mức 1,699 tỷ đồng .

Chia sẻ cái tên Mustang cùng dòng xe cơ bắp huyền thoại của Ford, liệu SUV thuần điện đầu tiên của hãng xe Mỹ có là một mẫu xe đủ hấp dẫn?

Ngoại hình cơ bắp

Trước tiên cần phải lưu ý rằng, dù chứa cụm Mustang trong tên gọi, Ford Mustang Mach-E không phải là bản điện hóa của dòng xe cơ bắp trứ danh Ford Mustang.

Ngay từ thời điểm ra mắt lần đầu, cách sử dụng cụm từ "Mustang" trong tên gọi mẫu SUV thuần điện đã gây ra những tranh cãi.

Ford có cái lý của riêng mình khi tận dụng tên gọi của dòng xe cơ bắp nổi tiếng để thu hút sự quan tâm, nhưng người dùng nhanh chóng nhận ra Ford Mustang Mach-E là một xe thuần điện với không quá nhiều sự liên hệ đến huyền thoại Mustang quen thuộc.

Dù vậy nếu xem xét kỹ phần ngoại hình, Ford Mustang Mach-E vẫn là mẫu xe phảng phất chút cơ bắp, thể hiện qua các đường gân nổi chạy trên nắp ca-pô kéo dài, khu vực đầu xe và ở đuôi xe.

Vì là một SUV thuần điện, Ford Mustang Mach-E sở hữu mặt ca-lăng thiết kế kín, logo logo ngựa trứ danh của dòng xe cơ bắp Mach-E nổi bật tại trung tâm. Bao quanh cụm "lưới tản nhiệt" kín này là chi tiết màu đen với tạo hình tựa móng ngựa.

Các đường gân đầy tính cơ bắp tiếp tục xuất hiện dọc theo thân xe Ford Mustang Mach-E, nối từ cụm đèn pha LED thiết kế sắc sảo cho đến hốc bánh phía sau, trước khi vươn đến cụm đèn hậu.

Ở đuôi xe Ford Mustang Mach-E là cụm đèn hậu LED dạng 3 thanh đặt dọc, chia thành các khoang rõ rệt. Đây là thiết kế biểu tượng quen thuộc trên dòng xe cơ bắp Ford Mustang và cùng với logo con ngựa, đây là những chi tiết hiếm hoi cho thấy sự liên quan giữa Mustang Mach-E và xe cơ bắp Mustang.

"Dàn chân" của Ford Mustang Mach-E là bộ mâm hợp kim nhôm kích thước 19 inch, tạo hình từ nhiều nan kép khá ấn tượng. Cả bánh trước và sau đều trang bị phanh đĩa hiệu năng cao.

Treo trước độc lập dạng lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực. Treo sau độc lập đa liên kết, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực.

Nhờ đặc trưng là một mẫu xe thuần điện, Ford Mustang Mach-E không cần quá nhiều không gian dưới nắp ca-pô cho động cơ xăng. Khu vực này vì thế được bố trí một khoang hành lý nhỏ dung tích 81 lít có khả năng thoát nước, cho phép người dùng đựng nhiều vật dụng nhỏ, hoặc dùng làm nơi chứa bộ sạc di động.

Phía sau lưng ghế hàng 2, Ford Mustang Mach-E có không gian chứa hành lý dung tích tiêu chuẩn 402 lít. Nếu gập hàng ghế sau, không gian tại khu vực này tăng lên thành 1.420 lít.

Nội thất ngập công nghệ

Với người lần đầu tiếp cận Ford Mustang Mach-E, kiểu mở cửa điện tử của SUV thuần điện này có thể gây ra không ít bối rối.

Để mở 2 cửa phía trước, người dùng cần chạm vào nút tròn bố trí trên cột B, cửa sẽ tự động bật ra khoảng 40mm. Một tay nắm nhỏ với thiết kế tối ưu khí động học bố trí sẵn sẽ giúp mở cửa dễ dàng.

Tương tự cho 2 cửa phía sau của xe, người dùng cần bấm vào một nút tròn ở cột C và có thể mở thông qua một tay nắm nhỏ nằm ở khung.

Khoang lái Ford Mustang Mach-E mang lại cảm giác về một mẫu xe điện ngập tràn công nghệ. Một màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn hình chữ nhật kích thước 15,5 inch, bố trí đặt dọc ngay lập tức tạo ấn tượng cho người dùng.

Bộ ghế ngồi của Ford Mustang Mach-E bọc da với các đường chỉ khâu màu đỏ, mang lại cảm giác thể thao cho không gian nội thất. Xe có cấu hình 2 hàng ghế, cho phép tối đa 5 người ngồi, bao gồm tài xế.

Đằng sau vô lăng tròn 3 chấu bọc da khâu chỉ đỏ là một màn hình kích thước 10,2 inch. Màn hình này hiển thị các thông số quan trọng mà tài xế cần lưu ý trong quá trình vận hành, bao gồm tốc độ xe, dung lượng pin...

Nhờ đưa cần số điện tử lên vị trí sau vô lăng, khu vực giữa 2 hàng ghế trước Ford Mustang Mach-E khá thoáng đãng. Ở khu vực này, người dùng được trang bị đế sạc không dây, khay đựng cốc cùng với các phím kích hoạt phanh tay điện tử, đèn hazard.

Khoang lái của Ford Mustang Mach-E còn đáng chú ý với hệ thống âm thanh của thương hiệu B&O, gồm tổng cộng 10 loa được tích hợp theo cách khá thú vị xung quanh xe, trên táp lô, quanh khu vực cửa gió điều hòa.

Mẫu SUV thuần điện của Ford sở hữu trần kính toàn cảnh. Nhờ có thiết kế đặc biệt của kính, khoang lái Mustang Mach-E được cho là sẽ mát mẻ hơn khi trời nóng, ấm áp hơn vào mùa lạnh.

Hãng xe Mỹ cho biết đã sử dụng một lớp vật liệu đặc biệt bên trong kính trên trần, có tác dụng bảo vệ khoang lái và hành khách khỏi tác động của tia UV.

Rất mạnh, nhưng chưa đủ "chất" Mustang

Với phiên bản đang bán ở Việt Nam, Ford Mustang Mach-E sở hữu thiết lập motor điện kép, cho công suất đầu ra tối đa 395 mã lực, mô-men xoắn cực đại lên đến 676 Nm.

Nếu đặt cạnh Ford Ranger Raptor phiên bản động cơ xăng V6 dung tích 3.0L, hệ truyền động điện của Ford Mustang Mach-E có sức mạnh tương đương (392 mã lực), nhưng mô-men xoắn 583 Nm của mẫu bán tải cùng nhà là thấp hơn đáng kể.

Nhờ đặc trưng của một mẫu xe thuần điện, Ford Mustang Mach-E có thể đạt được lượng mô-men xoắn tối đa gần như ngay lập tức, do vậy đủ khả năng thực hiện những cú đề-pa hay tăng tốc theo cách phấn khích nhất có thể.

Chỉ một thao tác nhấn bàn đạp hơi sâu, chiếc SUV điện nặng hơn 2 tấn có thể dễ dàng lao về phía trước, đẩy người lái "dính chặt" vào lưng ghế.

Xe được trang bị sẵn 3 chế độ lái gồm Whisper, Active và Untame, trong đó chế độ Untame giúp vô-lăng và phản hồi chân ga trở nên nhạy bén hơn, đồng thời mang lại cảm giác như đang về số khi giảm tốc.

Trải nghiệm âm thanh cũng được tăng cường trong khoang lái, còn đèn nội thất chuyển sang màu cam thể thao. Để tăng thêm sự phấn khích, màn hình của xe ở chế độ Untame sẽ hiển thị hiển thị các vạch động lực học tương ứng với lực khi tăng tốc và vào cua.

Ford đã cho thấy những nỗ lực nhất định để đưa nhiều nhất có thể chất cơ bắp vào Mustang Mach-E. Tuy nhiên với những người vốn có sự đam mê nhất định với sự ồn ào của xe xăng, SUV điện của Ford vẫn chưa thể là một mẫu xe đủ thỏa mãn.

Ở chế độ Untame - nghĩa là bất kham, khoang lái của Mustang Mach-E được vây quanh bởi những âm thanh giả lập tiếng động cơ gầm gừ. Hiệu ứng giả lập về số cũng được tạo ra nhờ hệ thống phanh tái tạo, nhưng về cơ bản không thể thay thế những thứ thuộc về cảm xúc mà người yêu xe cơ bắp trông chờ.

Nhìn chung, SUV thuần điện Ford Mustang Mach-E dường như phù hợp hơn với những người đang tìm kiếm một mẫu xe vừa phục vụ gia đình, vừa thỏa mãn phần nào đam mê chinh phục các cung đường tốc độ. Khi chọn Mustang Mach-E, người dùng sẽ khó có thể kỳ vọng vào sự hiện diện của cảm giác lái thuần túy đã làm nên tên tuổi dòng xe cơ bắp Mustang huyền thoại.

Đã dễ mua hơn

Ở thời điểm ra mắt, Ford Mustang Mach-E có giá 2,599 tỷ đồng . Sau hơn nửa năm kể từ thời điểm chính thức trình làng, giá bán mẫu SUV thuần điện của Ford đã giảm đến 900 triệu đồng, xuống mức hiện tại 1,699 tỷ đồng .

Bên cạnh giảm giá bán, Ford còn triển khai ưu đãi 5 năm miễn phí sạc cho khách hàng mua Mustang Mach-E từ tháng 4. Dịch vụ sạc khẩn cấp di động cũng được Ford áp dụng cho chủ sở hữu Mustang Mach-E đang sử dụng xe tại Hà Nội và TP.HCM, giúp bổ sung khoảng 20% dung lượng pin trong 40 phút.

Hãng xe Mỹ cũng thông báo hợp tác với VETC để kết nối mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc, giúp khách hàng tiếp cận trạm sạc từ các đối tác cung cấp hạ tầng chất lượng, đồng thời thực hiện thanh toán tự động và đối soát tài chính.

Nhìn chung, với giá bán 1,699 tỷ đồng như hiện tại, Ford Mustang Mach-E đã trở nên dễ mua hơn khá nhiều. Chưa rõ thị trường Việt sẽ phản ứng ra sao với giá mới của SUV thuần điện này, nhưng doanh số lũy kế của Ford Mustang Mach-E từ khi ra mắt đến nay chỉ đạt 23 xe, bao gồm 22 xe trong năm ngoái.