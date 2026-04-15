CEO Ford gay gắt với xe điện Trung Quốc

CEO Jim Farley của Ford thêm lần nữa bày tỏ quan điểm cho rằng xe điện Trung Quốc không nên được cấp phép lưu thông tại Mỹ.

Theo InsideEVs, CEO Jim Farley của Ford không hề giấu giếm niềm yêu thích dành cho xe điện Trung Quốc, nhưng vị này cũng đồng thời lo ngại về những gì có thể xảy ra nếu xe điện Trung Quốc thực sự đổ bộ vào thị trường Mỹ.

Trong một phỏng vấn với Fox News, vị này cho rằng ôtô điện Trung Quốc không nên được cấp phép lưu thông tại Mỹ, chủ yếu do “tác động thảm khốc” mà chúng gây ra cho ngành công nghiệp ôtô xứ cờ hoa.

“Chúng ta không nên để ôtô điện Trung Quốc đổ bộ vào Mỹ. Sản xuất là trái tim và linh hồn của Mỹ. Việc để đánh mất giá trị cốt lõi này vào tay những mặt hàng nhập khẩu sẽ là sự tàn phá với đất nước”, ông Jim Farley nói.

Như vậy, CEO Ford đã lặp lại những lo ngại từng được phản ánh bởi ngành công nghiệp ôtô và Chính phủ Mỹ. Trung Quốc được cho là đã trợ cấp mạnh mẽ cho ngành công nghiệp ôtô của mình, tạo ra sự dư thừa về năng lực sản xuất.

Trung Quốc hiện có hơn 100 hãng xe điện. Nhiều trong số đó, bao gồm BYD và Xiaomi, có thể sản xuất những mẫu xe điện với chi phí rẻ hơn, trang bị nhiều tính năng hơn so với các hãng Mỹ. Điều này đã khơi mào một cuộc chiến giá quyết liệt tại Trung Quốc.

Song song với đó, ngày càng nhiều hơn những mẫu xe điện Trung Quốc giá rẻ đang ồ ạt tràn sang các thị trường châu Âu và Canada khi các khu vực này tỏ ra cởi mở hơn với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

“Quy mô thị trường Trung Quốc là khoảng 29 triệu xe, trong khi năng lực sản xuất của các hãng xe nước này đã đạt hơn 50 triệu xe. Họ có đủ năng lực sản xuất tại Trung Quốc để vượt trội toàn bộ sản lượng và doanh số mà các hãng xe đang có tại Mỹ”, CEO Ford chia sẻ.

Jim Farley cũng đề cập đến những rủi ro an ninh mạng và quyền riêng tư liên quan đến ôtô điện Trung Quốc, ẩn ý rằng các mẫu xe này trang bị camera có thể thu thập dữ liệu người dùng. Trước đó, Mỹ đã thiết lập các quy định cấm trang bị cho ôtô các công nghệ kết nối có nguồn gốc Trung Quốc.

Về chính sách mới của Canada cho phép một lượng nhỏ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc với thuế quan thấp hơn, CEO Ford bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ không để các sản phẩm này tràn qua biên giới Mỹ.

Đây không phải lần đầu tiên CEO Ford công khai vận động chống lại việc cho phép nhập khẩu ôtô từ Trung Quốc.

Nhiều chính khách của Mỹ cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Thậm chí, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Bernie Moreno còn mô tả ôtô Trung Quốc như “căn bệnh ung thư”.

Đầu tháng này, một nhóm các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ đã gửi thư cho Tổng thống Trump, lập luận rằng việc cho phép các hãng xe Trung Quốc thành lập nhà máy tại Mỹ sẽ mang lại một lợi thế kinh tế không thể vượt qua mà các nhà sản xuất ôtô Mỹ không thể khắc phục được, đồng thời cho rằng điều này sẽ gây ra cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia mà Mỹ không bao giờ có thể đảo ngược.

Dù vậy, chuyên trang InsideEVs cho rằng loại “bảo hộ” này lại khiến khách hàng Mỹ không có cơ hội tiếp cận với những công nghệ ôtô thuộc nhóm đầu thế giới.

Chẳng hạn, ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đang ứng dụng công nghệ đổi pin, sạc siêu nhanh megawatt hay các tính năng giải trí thú vị. Trong khi đó, các hãng xe Mỹ lại đang tranh cãi về việc loại bỏ radio và làm cách nào để giảm giá thành.

CEO của Ford vì thế xem các hãng xe Trung Quốc là tiêu chuẩn cạnh tranh mới. Dù ôtô Trung Quốc khó có khả năng sớm được bán tại Mỹ, Jim Farley cho rằng Ford và các nhà sản xuất ôtô toàn cầu khác cần phải cải thiện năng lực để đủ khả năng cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu.