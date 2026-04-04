Trong khi doanh số quý I/2026 giảm 8,8% so với cùng kì năm trước, các mẫu xe SUV của Ford ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số và bán tải F-Series vẫn dẫn đầu thị trường Mỹ.

Ford khởi đầu năm 2026 với những tín hiệu tương phản khi thị phần bán lẻ tại Mỹ tăng trưởng trong quý I/2026, tuy nhiên tổng doanh số lại giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh số Ford giảm 8,8%, thị phần tăng nhẹ 0,2%

Thị phần bán lẻ của Ford tại Mỹ ước tính đạt 11,6% trong quý I/2026, tăng 0,2% so với cùng kỳ, bất chấp bối cảnh ngành công nghiệp ôtô biến động và việc hãng chủ động khai tử một số dòng xe như Ford Escape và Lincoln Corsair. Tổng doanh số đạt 457.315 xe, giảm 8,8% do ảnh hưởng từ quá trình tái cơ cấu danh mục sản phẩm và nền so sánh cao của năm trước.

Ford F-Series tiếp tục là dòng bán tải bán chạy nhất tại Mỹ trong quý I/2026 với 159.901 xe, vượt đối thủ gần nhất tới 31.000 xe. Riêng tháng 3/2026 ghi nhận mức bán cao nhất quý với 62.238 xe.

F-Series tiếp tục là dòng bán tải bán chạy nhất tại Mỹ trong quý I/2026 với 159.901 xe, vượt đối thủ gần nhất tới 31.000 xe. Riêng tháng 3/2026 ghi nhận mức bán cao nhất quý với 62.238 xe. Tổng doanh số xe bán tải và xe van của Ford đạt 257.475 xe, giúp hãng duy trì vị thế nhà sản xuất xe tải số 1 tại Mỹ.

Thương hiệu đang hướng tới cột mốc 50 năm liên tiếp F-Series là dòng bán tải bán chạy nhất tại Mỹ. Trong đó, phiên bản hybrid của F-150 tiếp tục dẫn đầu phân khúc bán tải hybrid cỡ lớn với 12.904 xe, trong khi Maverick hybrid đạt 17.050 xe, trở thành mẫu bán tải hybrid bán chạy nhất toàn thị trường.

Các dòng SUV chủ lực của Ford gồm Explorer, Expedition và Bronco ghi nhận mức tăng trưởng 17,9% - tốt nhất kể từ năm 2002.

Các dòng SUV chủ lực của Ford gồm Explorer, Expedition và Bronco ghi nhận mức tăng trưởng 17,9% - tốt nhất kể từ năm 2002. Trong đó, Explorer đạt doanh số 61.387 xe, tăng 29,7%. Expedition cũng tăng mạnh 30,2% lên 17.554 xe, với mức tăng trưởng 2 chữ số trong cả 3 tháng trong quý.

Dải sản phẩm Bronco (gồm Bronco và Bronco Sport) đạt tổng doanh số 66.218 xe, trong đó Bronco Sport lập kỷ lục quý I/2026 với 35.021 xe, tăng 5%. Các phiên bản off-road hiệu năng cao như Raptor, Tremor hay FX4 chiếm 23,5% tổng cơ cấu bán hàng tại Mỹ, với doanh số tăng 5% lên mức 107.349 xe.

Ford lạc quan với danh mục sản phẩm tập trung hơn

Ford tiếp tục dẫn đầu thị trường xe thương mại tại Mỹ, với dòng Transit đạt doanh số 34.248 xe, là mẫu van bán chạy nhất thị trường. Hãng cũng đang hướng tới 48 năm liên tiếp dẫn đầu phân khúc xe van thương mại.

Hệ thống lái bán tự động BlueCruise đã vượt 10,1 triệu giờ vận hành không cần chạm tay trên cao tốc. Số thuê bao trả phí của Pro Intelligence tăng khoảng 29%, vượt mốc 865.000 thuê bao đang hoạt động.

Mảng dịch vụ số ghi nhận tăng trưởng mạnh khi số thuê bao trả phí của Ford Pro Intelligence tăng khoảng 29%, vượt mốc 865.000 thuê bao đang hoạt động. Trong khi đó, hệ thống lái bán tự động Ford BlueCruise đã vượt 10,1 triệu giờ vận hành không cần chạm tay trên cao tốc.

Thương hiệu hạng sang Lincoln cũng ghi nhận kết quả tích cực. Mẫu Lincoln Aviator đạt doanh số 6.266 xe, tăng 31,4%, trong khi Lincoln Navigator tăng 6,5% lên 4.322 xe. Hãng xe này cho biết việc tập trung vào các dòng xe biên lợi nhuận cao như SUV cỡ lớn và bán tải, cùng danh mục sản phẩm đa dạng từ phiên bản giá hợp lý đến cao cấp, đang giúp hãng duy trì sức cạnh tranh.

Thương hiệu sẽ bàn giao nhiều sản phẩm chủ lực trong thời gian tới như Mustang RTR, Mustang Dark Horse SC, cũng như gói trang bị kỷ niệm 30 năm cho Expedition. Hãng kỳ vọng bước vào nửa cuối năm với danh mục sản phẩm tập trung hơn.

Trong thời gian tới, Ford dự kiến mở bán các phiên bản mới như Mustang RTR, Mustang Dark Horse SC, cũng như gói trang bị kỷ niệm 30 năm cho Expedition. Hãng kỳ vọng bước vào nửa cuối năm với danh mục sản phẩm tập trung hơn, khi nguồn cung F-Series ổn định và các dòng SUV tiếp tục tăng trưởng.