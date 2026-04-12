Hơn 90% doanh số xe tại Trung Quốc sẽ là xe điện

Theo Giáo sư tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), doanh số xe điện tại đất nước tỷ dân sẽ bùng nổ theo thời gian, và dễ dàng đạt 90% thị phần trong tương lai.

Tại Diễn đàn Phát triển Xe điện Thông minh diễn ra từ ngày tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Giáo sư Âu Dương Minh Cao từ Đại học Thanh Hoa đã đưa ra một nhận định gây chấn động về lộ trình công nghệ ôtô của Trung Quốc.

Ông tuyên bố rằng các dòng xe Hybrid cắm sạc (PHEV) và xe điện mở rộng phạm vi (EREV) đã bắt đầu bước vào chu kỳ thoái trào, nhường chỗ cho sự thống trị tuyệt đối của xe thuần điện (BEV).

Theo Giáo sư Âu Dương, lợi thế cốt lõi của xe thuần điện nằm ở hiệu suất sử dụng điện năng xanh, cao gấp đôi so với xe chạy bằng hydro và gấp 4lần so với xe sử dụng nhiên liệu tổng hợp.

Ông đưa ra một lộ trình số hóa đầy táo bạo cho tương lai của ngành ôtô. Đến năm 2030, thị phần xe năng lượng mới (NEV) có thể vượt 70%, tỷ lệ BEV so với PHEV là 70-30. Đến năm 2035, xe điện có thể chiếm 80% thị phần Trung Quốc. Và điện năm 2040, doanh số xe mới tại Trung Quốc gần như hoàn toàn là xe năng lượng mới, trong đó xe điện chiếm 90%.

"Điều này có nghĩa là hệ dẫn động thuần điện sẽ chấm dứt mọi tranh luận về lộ trình phát triển và chiếm vị trí độc tôn, đưa ngành ôtô Trung Quốc hoàn thành bước nhảy vọt cuối cùng từ 'lớn' sang 'mạnh'" Giáo sư Âu Dương khẳng định.

Bên cạnh những dự báo lạc quan, vị chuyên gia này cũng đưa ra lời cảnh báo về cơn sốt pin thể rắn hiện nay. Ông cho rằng công nghệ pin toàn thể rắn vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khoa học chưa được giải quyết, đặc biệt là các phản ứng phụ ở bề mặt gây ảnh hưởng đến độ ổn định hóa học và nhiệt.

Ông dự báo pin thể rắn đạt mật độ năng lượng 300 Wh/kg có thể xuất hiện vào cuối năm 2030, đồng thời khuyên các doanh nghiệp nên thận trọng, tránh biến công nghệ này thành một chiêu trò tiếp thị.

Cuối cùng, Giáo sư Âu Dương nhấn mạnh về tiêu chuẩn an toàn pin mới sắp được ban hành, yêu cầu hiệu suất "không cháy, không nổ".

Ông cũng chỉ ra 5 mô hình kinh doanh đang định hình lại ngành ôtô Trung Quốc, từ tích hợp dọc (như BYD) đến tư duy Internet của các hãng xe mới, nhằm tạo ra một hệ sinh thái người dùng toàn diện thay vì chỉ bán một chiếc ôtô thuần túy.